Las fotos del Betis - Lyon de la Europa League

El Betis logró este jueves un solvente triunfo (2-0) ante el Olympique de Lyon francés, que llegó a Sevilla con un pleno de tres triunfos y que sufrió en La Cartuja la primera derrota en esta cuarta jornada de la primera fase de la Liga Europa, lo que deja al equipo sevillano bien situado en el ecuador de este tramo del torneo con ocho puntos -dos victorias y dos empates-.

El marroquí Ez Abde, al borde de la media hora, y el brasileño Antony dos Santos, pocos minutos después, pusieron el 2-0 al descanso y ya en la segunda parte la formación que entrena el chileno Manuel Pellegrini no tuvo problemas para controlar el partido sin desgastarse.