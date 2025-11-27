Las fotos del Betis - Utrecht

El Betis gana 2-1 al Utrecht en la quinta jornada de la Liga Europa y es quinto en la clasificación, con el pase virtual a la segunda fase al alcance, gracias a los tantos de Cucho Hernández (m.42) y Abde (m.50), luego recortados por un golazo de Miguel Rodríguez (m.55). Lo negativo viene de Isco Alarcón y Amrabat, que sufren lesión.