Isco se marcha lesionado ante el Utrecht a tres días del derbi
Las fotos del Betis - Utrecht / Antonio Pizarro

Paso adelante en Europa con un alto peaje (2-1)

El Betis gana 2-1 al Utrecht en la quinta jornada de la Liga Europa y es quinto en la clasificación, con el pase virtual a la segunda fase al alcance, gracias a los tantos de Cucho Hernández (m.42) y Abde (m.50), luego recortados por un golazo de Miguel Rodríguez (m.55). Lo negativo viene de Isco Alarcón y Amrabat, que sufren lesión.

