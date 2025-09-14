Las fotos del Levante-Betis

Salir sin intensidad y dormido le costó al Betis un tempranero 2-0 que no pudo levantar, en buena parte por la buena actuación del portero Ryan, aunque acabó empatando con un gol de Fornals en el minuto 81, pero en un final loco el Levante pudo marcar a la contra y todo acabó con un justo empate que, sin embargo, a unos y otros les sabe a poco: los locales porque tuvieron un 2-0 y los visitantes porque dominaron y les faltó gol para firmar la remontada.