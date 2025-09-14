FÚTBOL
El Betis no pasa del empate ante el Levante (2-2)
Pablo Fornals sigue con la mirada el remate de cabeza que sirvió para el empate definitivo a dos.
Pablo Fornals sigue con la mirada el remate de cabeza que sirvió para el empate definitivo a dos. / Manuel Bruque | Efe

Las fotos del Levante-Betis

El Betis es presa de sus errores en defensa contra el Levante (2-2)

El polémico gol anulado al Betis ante el Levante: el árbitro cambió su decisión

14 de septiembre 2025 - 18:44

Salir sin intensidad y dormido le costó al Betis un tempranero 2-0 que no pudo levantar, en buena parte por la buena actuación del portero Ryan, aunque acabó empatando con un gol de Fornals en el minuto 81, pero en un final loco el Levante pudo marcar a la contra y todo acabó con un justo empate que, sin embargo, a unos y otros les sabe a poco: los locales porque tuvieron un 2-0 y los visitantes porque dominaron y les faltó gol para firmar la remontada.

