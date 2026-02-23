La Fundación Cajasol acoge la puesta de largo de “El Gran Derbi lo jugamos todos”

Azpilicueta y Bartra, los capitanes de los dos equipos, hablan con el árbitro en el último derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La Fundación Cajasol será escenario este martes 24 de febrero, a las 13:30 horas, de la presentación oficial de “El Gran Derbi lo jugamos todos”, una iniciativa que pretende reivindicar el gran clásico del fútbol sevillano desde una perspectiva social, formativa y de convivencia.

El acto tendrá lugar en la Sala Antonio Machado, en la sede de la calle Chicarreros, y reunirá a representantes institucionales de la propia fundación, del Ayuntamiento de Sevilla —a través del IMD— y de las fundaciones del Real Betis Balompié y del Sevilla Fútbol Club. La convocatoria se enmarca, además, dentro del programa conmemorativo del 25 aniversario de Muchodeporte.com.

El proyecto nace con una vocación clara: trasladar el espíritu del derbi sevillano más allá del resultado y del marcador, subrayando el valor del deporte como herramienta de cohesión social. Frente a la rivalidad estrictamente competitiva, la propuesta plantea una experiencia compartida entre aficionados de ambos clubes, articulada en torno a distintas disciplinas deportivas.

La acción central se desarrollará el domingo 1 de marzo, desde las 09:00 horas y de forma ininterrumpida, en el Centro Deportivo Hytasa. Durante toda la jornada, clubes de élite de la ciudad representarán modalidades como rugby, baloncesto, voleibol, tenis, patinaje o waterpolo, con equipos configurados por simpatizantes béticos y sevillistas. El enfoque no será competitivo, sino participativo, priorizando los valores de respeto, convivencia y trabajo en equipo.

Entre las entidades participantes figuran Club Amigos de Rugby, Ciencias Rugby, Cocodrilas Rugby, Club Patín Irlandesas, Club Voleibol Palestra, la Federación Andaluza de Tenis, Club Baloncesto Sevilla, Waterpolo Sevilla y Dragonas Boat, que también trasladarán la iniciativa al río con una representación específica.

La presentación contará igualmente con la intervención de Marcos Álvarez, uno de los preparadores físicos con mayor proyección internacional y con trayectoria de éxito en ambos clubes sevillanos, cuya presencia refuerza el mensaje integrador del proyecto.

Con “El Gran Derbi lo jugamos todos”, Sevilla aspira a convertir uno de sus grandes símbolos deportivos en un punto de encuentro ciudadano, donde la rivalidad histórica dé paso, al menos por un día, a una celebración compartida del deporte y sus valores.