El mal hábito de adelantarse y dar un paso atrás que invita a reflexionar

Como en Bilbao, como ante el Alavés o el Getafe. Como en Granada o en el derbi contra el Sevilla, el Betis se adelantó jugando como visitante en Vigo pero no fue capaz de agarrar un triunfo que a domicilio se le escapó otra vez. De hecho sólo ganó fuera en el estreno liguero ante el Villarreal, por lo que "algo pasa" y "algo hay que cambiar", según los propios protagonistas.

Así se expresó Isco, que se mostró "decepcionado" por un resultado inesperado para empezar el año. "Nos pusimos otra vez por delante en el marcador como el 90 por ciento de los partidos fuera, pero jugando así no nos da para ganar y otra vez se nos escapa la victoria", dijo el malagueño, que recordó: "Es algo que se repite. Con el Athletic, el Alavés, el Getafe, el Granada, con el Sevilla... Nos pasa de forma recurrente. O no sabemos mantener el resultado o nos conformamos con hacer el gol para especular con el resultado. Eso no nos da y hay que mejorar para revertir esta situación", analizó.

El jugador bético incidió en que el cuadro verdiblanco por momentos tiene "muy buenos minutos" en los que aprieta y "crea ocasiones". "Pero no marcamos y en una jugada a la contra nos han pillado despistados atrás y se nos escapa un punto que fuera de casa es algo", lamentó antes de mirar hacia adelante: "Hay que limpiar la mente y recuperarnos, porque tenemos ahora un partido que nos ilusiona en la Copa y que será también muy complicado en un campo difícil".

En la misma línea se expresó Sergi Altimira, lamentando que se escapara "una buena oportunidad para acercarse a la Real Sociedad". "Todo acabó de la peor manera, pero hay que levantar cabeza y seguir".

"Hacemos lo más difícil que es adelantarnos fuera de casa. Hay que ser más fuertes mentalmente y buscar el segundo gol. Si queremos estar arriba hay que sumar tanto en casa como fuera. Debemos ser más regulares para dar un pasito más", apuntó el futbolista, que pudo hacer el 1-2. "Creo que iba para adentro el remate. Mala suerte que le dio en la cara a Unai Núñez", dijo.

Y como Isco, Altimira puso el acento en "levantarse". "Era un partido en el que los detalles eran importantes y se nos dieron en contra. Toca levantarse, porque en tres días hay otro partido y debemos afrontarlo con mucha ilusión. Hay que ganar sí o sí", dijo "jodido por la derrota", pese a que en lo individual dispuso de minutos: "Siempre trato de aprovechar las oportunidades para ayudar al equipo".