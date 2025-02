Ángel Haro valora la llegada del Cucho y pone fecha a Álvaro Valles en el Betis

SEVILLA/Tras hacerse oficial la incorporación de Cucho Hernández para el Real Betis Balompié como nuevo delantero heliopolitano hasta el mes de junio del año 2030, el presidente de la entidad verdiblanca, Ángel Haro, tuvo a bien atender a los medios de comunicación desplazados hasta los aledaños del estadio para hacer una pequeña valoración de lo que ha sido este final de ventana de transferencias. Fueron unas declaraciones en las que valoró el fichaje del delantero colombiano, la gran inversión realizada, habló de Álvaro Valles y también de un desagradable incidente en el Villamarín ante el Athletic.

"Como viene siendo habitual, pues siempre son horas intensas, ya no solamente en los mercados de verano, sino también de invierno, pero satisfecho porque era un objetivo, reforzar sobre todo la delantera, era un jugador muy querido, tanto por cuerpo técnico como por la dirección deportiva, de los que tenemos magníficos informes, y finalmente hemos podido cerrar la operación, por lo tanto satisfecho", comentaba sobre la última operación.

Cucho Hernández, nuevo jugador verdiblanco. / RBB

Una inversión más alta de lo esperado

Dijo después de la junta de accionistas que el Betis no iba a ser el equipo animador del mercado, pero se ha consagrado como el que más ha gastado de LaLiga: "Bueno, hemos podido invertir lo que cabía, o sea, realmente no ha sobrado prácticamente nada del límite disponible, también eso ha sido posible gracias a la salida de algunos jugadores, que creo que se ha hecho también un trabajo importante, no solamente en las dos aportaciones, los dos jugadores que han llegado, que son jugadores de mucha calidad, sino también aligerar un poco la plantilla a nivel de fichas, y esto ha permitido que nos podamos mover con cierta facilidad para poder traer a este jugador".

"Era la opción A, desde luego cualquier dirigente te va a decir siempre la opción que viene en la A, pero sí te puedo decir con certeza que ha sido la opción que preferíamos, teníamos opciones de cesiones, pero no quedamos muy convencidos, cesiones caras, que realmente luego no tenías capacidad de poder comprar y jugadores que podían rendir o no podían rendir, entonces yo creo que hemos hecho una aportación de un delantero, que no es un delantero para el invierno, sino un delantero para el futuro del Betis", comentaba sobre si Cucho era la primera opción.

Álvaro Valles realiza ejercicios en el calentamiento previo a un partido de Las Palmas de esta temporada. / E.P.

Álvaro Valles, para junio

Haro no quiso hacer declaraciones precisas al ser jugador todavía de Las Palmas: "Bueno, Álvaro es, como sabéis, jugador de las palmas, tenemos la confianza plena de que al final se unirá nuestro camino y probablemente será en el mercado de verano del año que viene. A este respecto no era una de las prioridades que tenía el cuerpo técnico, la de reforzar la portería y lo hemos podido respetar".

"Bueno, aquí todo lo que se hace, se hace siempre hablando tanto con el cuerpo técnico, por supuesto dirección deportiva y nosotros que tenemos que dar el visto bueno de las operaciones desde un punto de vista sobre todo económico y es claro que esto se hace siempre pues con la colaboración y también el visto bueno de quien tiene que entrenar, en este caso es el cuerpo técnico", terminó diciendo sobre el papel de Pellegrini en la contratación de Cucho Hernández.