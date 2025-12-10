Haro: "No estamos sobrados para ir al mercado, para que lleguen refuerzos debe haber salidas"

Ángel Haro, presidente del Betis, atiende a los medios de comunicación antes de la salida a Zagreb.

Momento

"Llegamos en un buen momento, a pesar de la última derrota en Liga. Si ganamos, estaremos casi matemáticamente entre los ocho primeros. Por eso es un partido muy importante".

Derrota ante el Barcelona

"No fue un accidente. Juegas contra un equipo que es mejor que tú. Tienen una capacidad ofensiva importante y nos hicieron muchos goles pronto; después es difícil remontar el partido".

Pellegrini

"Contento con la renovación. Ya dije que, cuando se dieran las circunstancias favorables, iba a renovar y así fue. Contento con esta renovación; él también lo está. Se liga a nosotros un año más. Hay una relación tan fluida que no presto atención a las posibles ventanas de salida de Pellegrini con Chile; no es algo tan relevante".

Incidentes en La Cartuja

"He oído poco. En el caso del padre de Lamine, antes de que terminara el partido pidió salir y se le acompañó por seguridad. Ha habido algún enfrentamiento; he visto un vídeo de una agresión y estamos en contacto con la Policía. Estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Tenemos los datos y se aplicarán las medidas oportunas según el régimen sancionador del club".

Mercado

"Más que reforzar, nosotros siempre estamos atentos y hemos demostrado en otros mercados estar activos. Creo que tenemos un equipo completo, pero estamos pendientes porque los mercados son oportunidades. Sí es verdad que harían falta salidas para que llegaran jugadores".

Reforzar la delantera

"El Cucho está en un momento extraordinario, Bakambu ha tenido alguna molestia... Tenemos una buena delantera, hay un buen equipo".

Disponibilidad económica

"Estamos siendo muy ambiciosos temporada tras temporada, pero para cuadrar números tenemos que generar plusvalías antes de que termine el año. Ya vamos un poco excedidos. Tenemos una plantilla amplia. No estamos sobrados para ir al mercado. Tiene que haber salidas antes de que llegue cualquier incorporación. No vamos a ir al mercado por ir; no estamos en esa situación".

Amrabat

"Amrabat nos da mucho y no estoy decepcionado en absoluto. Es un magnífico profesional. En el derbi intentó jugar con un hematoma importante y no pudo. Cualquier duda sobre su profesionalidad sobra. Llega su selección, que para él es importante. Si hubiera podido jugar, lo habría hecho. Veo complicado que Bakambu y Abde estén contra el Rayo. Marruecos se juega mucho. El día 15 tiene previsto viajar y es complicado".

Balance de la temporada

"Hasta ahora es positivo. Estamos en tres competiciones. Tenemos que avanzar en la Copa; en la Europa League estamos bien posicionados y en Liga luchamos por puestos europeos. Ahora tenemos partidos importantes para ver dónde nos situamos de cara a la segunda mitad de la temporada. Estamos bien".

Declaraciones de Almeyda

"El derbi es pasado. Cada persona tiene su opinión sobre lo que sucedió. Es lamentable que se tire cualquier tipo de objeto al campo. No voy a entrar a debatir lo que cada uno opine".

Estadio nuevo

"Estamos preparando las bases para la nueva licitación. Será una licitación reglada, con empresas diferentes; invitaremos a unas cuatro constructoras. En breve pondremos la licitación en marcha y, en febrero o marzo, espero que tengamos adjudicación. Los tres años en La Cartuja son impepinables; cuatro no. Ahora tenemos claro que unos tres años sí".