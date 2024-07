Héctor Bellerín: "El Betis me parece uno de los pocos clubes humanos que quedan"

SEVILLA/Poco a poco va avanzando la pretemporada del Real Betis Balompié y se van acercando los frenéticos días de amistosos, viajes, entrenamientos y para volver a empezar el ciclo, más amistosos. Unas fechas que son tremendamente importantes para que los futbolistas lleguen en plena forma al mes de abril, donde se resuelven las competiciones, pero que en el momento implican un sobreesfuerzo considerable. No obstante, las pretemporadas están para aprovecharlas, y eso precisamente es lo que debe hacer uno de los futbolistas más peculiares del plantel bético, Héctor Bellerín. Su primera temporada como verdiblanco comenzó mal, pero terminó el año de la mejor forma posible con un gran rendimiento y un título copero.

Tras su periplo en Cataluña y Portugal, volvió el año pasado (con problemas para la inscripción de por medio) y no ha tenido su mejor temporada. A nivel de participación, no fue nada dramático. Jugó 30 partidos y más de 2.000 minutos con la casaca verdiblanca. A nivel de cifras, la cosa cambia. Solo consiguió dar una asistencia (en su primera etapa dio cinco en dos partidos más). Entre lesiones y falta de regularidad, no consiguió encontrar su mejor versión.

Bellerín, un futbolista especial

Pero al margen de su rendimiento futbolístico, para nadie es un secreto que Héctor Bellerín se erige como una de las piezas peculiares del vestuario. Así se ha podido comprobar con sus declaraciones durante la serie de Netiflix, 'LaLiga: más allá del gol' (donde también han hablado Isco y Fekir), con unas referencias que no dejan indiferente a nadie. “Yo me siento afortunado porque vengo a entrenar todos los días en bicicleta. Yo no necesito venir en un Lamborghini, y no juzgo a quien lo haga, pero son pequeños detalles que me hacen sentir mejor”, comentaba el catalán en consonancia con la imagen que se hizo viral llegando al entrenamiento del equipo bético en su bicicleta.

También tuvo tiempo de repasar lo que cómo le recibió la afición y el cariño que le muestran en el día a día: “Jugué en el Barcelona, en el Arsenal… Pero en el Betis me han dado un cariño que yo no me lo podía imaginar. Lo importante es pasárselo bien y si hay esa oportunidad con la gente, hay que aprovecharlo”. De la misma forma, hizo referencia a cómo se encontró al vestuario a su llegada: “Cuando llegué aquí, me encontré un vestuario muy unido. El Betis me parece uno de los pocos clubes humanos que quedan. Siento que esa humanidad se está perdiendo en el fútbol”.

Bellerín, en un momento de celebración del gol que hizo en el derbi antes de que al final fuese anulado. / E.P.

Respaldado por el vestuario

No hay voz más autorizada que Nabil Fekir en el vestuario del Real Betis Balompié. El franco-argelino también expuso en el mismo formato de Netflix su opinión sobre el lateral: “Héctor es un buen tío. Va siempre con una sonrisa, y de buen humor”. Esto lo comentó en una simpática secuencia en la que ambos compartían espacio en el huerto de uno de los patrocinadores del club, donde ambos elegían las hortalizas que más le gustaban. Al hilo, Bellerín exponía su veganismo, justificando además los beneficios que le ha aportado: “Soy vegano desde hace seis años. Lo hice por probar, pero es algo que me ha venido bien. La inflamación en los tobillos ha desaparecido totalmente. La gente me dice: ‘¿Y eso cómo puede ser?’, y yo les contesto que es mi experiencia”.

Sin duda, un jugador peculiar que es del gusto de casi cualquier aficionado bético. En este caso, también representa uno de los pocos profesionales que está 'a salvo' del mercado de fichajes y que debe centrarse en esta pretemporada para rendir al mejor nivel posible.