Los históricos futbolistas que han jugado en Betis y Valencia

El Real Betis Balompié visita al Valencia CF en la tarde de este domingo en el partido correspondiente a la jornada número 12 de LaLiga EA Sports. Será un partido muy competido entre los dos equipos, unos con miras a salir de la zona baja de la tabla y otros con la obsesión de seguir cerca de los puestos que dan acceso a la UEFA Champions League de cara a la próxima temporada. Son dos entidades históricas de la liga española, que se han enfrentado en numerosísimas ocasiones y que tras más de 100 años de historia en cada lado, han tenido hasta 15 futbolistas que han vestido las dos camisetas, alguno con más éxito que otro en este caso como verdiblanco.

Algunos que los aficionados de ambos equipos recordarán son ejemplos como: Antonio Barragán (que llegó a participar en 140 partidos con el conjunto ché y en 67 con el Betis) que es miembro del cuerpo técnico del Juvenil DH del combinado bético a día de hoy, Pepe Gálvez, Martín Montoya, Jorge Otero, Dorlan Pabón, Cristiano Piccini, Enrique Romero, Sunny o Xisco.

Joaquín en el calentamiento del partido ante el Valencia en su retirada / Europa Press

Históricos en el Betis

El más destacado es sin duda Joaquín Sánchez. Dos títulos de Copa del Rey con el combinado verdiblanco y una con el conjunto ché es el palmarés del portuense, que además en su periplo en la costa valenciana se coronó como pichichi del trofeo del K.O. con cuatro goles en aquel año que la gana. Otro que sabe lo que es ganar un título con el Betis es Sergio Canales, que vistió como valencianista durante 54 partidos y se corona como uno de los futbolistas históricos de mayor peso en Heliópolis.

Y la lista de históricos sigue con una gran amplitud: Andrés Guardado (también en el cuerpo técnico del juvenil bético junto a Barragán) fue campeón de Copa con los béticos al igual que Víctor Ruiz y Ricardo Oliveira, que además se llevó una liga y una UEFA con el Valencia en 2003.

Isco saludando a la afición del Málaga en el amistoso de este verano / EP

Isco, el encargado de continuar el legado

Aunque no va a jugar con el Betis este partido, el de Arroyo de la Miel puede ser uno de los futbolistas más diferenciales que han vestido la zamarra verdiblanca en toda la historia. Se quedó con la espina de levantar en el pasado mes de mayo la UEFA Conference League en esa final de los béticos ante el Chelsea.