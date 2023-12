La previa: Ya es hora de que el Betis gane en Liga a domicilio

No para el carrusel de partidos para este Betis de vitola europea, que el jueves pasado se encontraba en la fría Praga buscando, sin éxito, el pase definitivo en la Europa League y apenas tres días más tarde rendirá visita al colista, y casi desahuciado Almería que se resiste a su negra suerte. Haber sumado 3 puntos de 42 no hubo cuerpo que lo resistiera en la historia del campeonato, pero el equipo rojiblanco se agarra a aquello tan manido de “mientras haya vida...”. Ocurre que la esperanza suele vestir de verde...

La expedición verdiblanca vuelve a sufrir el vacío de Nabil Fekir. El francés volvió a resentirse de un problema muscular, esta vez menor, que lo va a tener varado otras dos semanas, según reconoció el propio Pellegrini.

Aunque el gran rendimiento de Isco Alarcón hace menos grave la ausencia de Fekir, no deja de ser un contratiempo para un equipo que ha aprovechado los sucesivos partidos en casa ante Osasuna, Mallorca y Las Palmas –los dos últimos con el derbi en Nervión incrustado– para sumar un nueve de nueve que ha hecho bueno el punto ante el Sevilla y lo ha asentado en el vagón de los aspirantes europeos. Cruzado el primer tercio del campeonato, ya se están produciendo los cortes en la tabla y los verdiblancos se han metido en la escapada buena, apelando al argot ciclista. O eso parece.

Guardametas Al mirar el once bético, la primera duda surge ya en la portería: ¿premiará Pellegrini a Vieites o tirará de los galones de Rui Silva?

De todas formas, Manuel Pellegrini sabe que el equipo debe dar más. No va a proclamarlo a los cuatro vientos en sus ruedas de prensa, donde mide mucho sus palabras para no perturbar el clima lo más mínimo, pero flota un dato concluyente y nítido: el Betis no gana fuera de casa, en Liga, desde la primera jornada, nada menos. Desde el domingo 13 de agosto. Va para cuatro meses. Cierto es que ha empatado mucho. Y que apenas ha perdido dos partidos, en Bilbao y en Barcelona. Pero ya va siendo hora de agarrar una victoria lejos del santuario heliopolitano.

La ocasión parece ideal. Aguarda en la punta oriental de Andalucía un equipo que aún no ha sido capaz de ganar un partido de Liga y que, al igual que ocurriera la pasada temporada con el Elche, está convirtiendo en una mayúscula gesta la permanencia cuando aún faltan cinco partidos para llegar al ecuador.

La lógica apunta a que el Betis se va a traer los tres puntos del hoy denominado Power Horse Stadium, pero el botín no le va a caer llovido del cielo, se lo va a tener que currar.

Ya la pasada campaña, un Betis también en forma, como el actual, tuvo que trabajar lo suyo para ese 2-3 final, que resolvió un inopinado testarazo de Andrés Guardado.

El menudo y baqueteado centrocampista parece que va a dejar su lugar en la medular para que Marc Roca vuelva a formar esa sólida pareja de contrafuertes con Guido Rodríguez. Chadi Riad, a su vez, retornará al eje de la zaga para seguir aprendiendo de la mano de Germán Pezzella, un seguro defensivo esta temporada. Por las alas, también las novedades de Héctor Bellerín y Juan Miranda para conformar la retaguardia habitual en los últimos partidos de Liga.

Tras la línea de cuatro, la duda: ¿respetará Pellegrini los galones y mantendrá al recuperado Rui Silva, que ya fue titular en Praga? ¿premiará a Fran Vieites por su gran partido ante Las Palmas? A saber.En la parte ofensiva del once, el buen son que volvió a mostrar Assane Diao ante el Sparta lo debe mantener dentro de ese trío que completarán isco Alarcón y Ayoze. Arriba, Willian José. Y el objetivo, ganar fuera de una vez. Ya toca.