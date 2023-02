La hora de la crítica y de la autocrítica en el Betis

Mal haría el Betis en perder más de un minuto en lamerse las heridas y seguir quejándose por la expulsión de Luiz Felipe ante el Celta, "una acción puntual que no justifica la derrota" como ya dijo Manuel Pellegrini, quien ya se refirió a Iago Aspas como desleal. También habló el capitán Joaquín tras el partido dando una de las claves: "El VAR está para acciones como la de Luiz Felipe, ¿qué pierde al verla?". Pues hasta ahí la crítica.

Ahora es tiempo de la autocrítica. Porque nada ganaba Luiz Felipe en ir de esa manera a quitarle la pelota a Iago Aspas. Las formas, más allá de que una revisión en el VAR de Del Cerro Grande hubiera evitado toda la polémica, fallaron. En el minuto 95 y con su equipo volcado a por el empate fue poco inteligente, independientemente de que el colegiado cayese en la trampa y que después redactase el acta de manera interesada para esconder las evidencias de su error. Y es que aunque el jugador del Celta se echase la mano a la cara, el árbitro escribió en el acta que el motivo de la expulsión fue "golpear con su mano en el pecho de un adversario de manera violenta cuando el balón no estaba en juego". A la espera del recurso del Betis y lo que Competición quiera hacer: corporativismo y defender al colegiado o señalar su error.

Para Luiz Felipe es su tercera expulsión de las 10 que lleva el Betis en la Liga, además de otra en la Supercopa de España. Es el equipo que más tarjetas rojas ha recibido en la Liga, tres más que el Sevilla o el Elche, a pesar de que es el segundo conjunto del campeonato que menos faltas comete (213, sólo el Real Madrid ha hecho menos, con 197) y el cuarto con menos tarjetas amarillas (42) igualado con el Celta.

Sin embargo, el técnico verdiblanco es consciente de que la mayoría de esas expulsiones que ha sufrido son más que evitables con un comportamiento más adecuado. Y así se refirió a la tarjeta roja que recibió William Carvalho por parte de De Burgos Bengoetxea cuando se fue al centro del campo, desde el banquillo, a recriminarle su arbitraje diciéndole: "¡Una vergüenza. Malísimo!". "Lo de William Carvalho fue lamentable, como las expulsiones que hemos tenido. Con el partido terminado cometió un error. En toda expulsión el jugador es el responsable", dijo el chileno, consciente de que dirigirse al trencilla de esa manera con el encuentro finalizado no aportaba ya nada.

También por hablar fue la expulsión de Canales, esta vez a manos de Mateu Lahoz. Entre ellos quedó lo que se dijeron, aunque si lo que trascendió es verdad –"si no puedo hablar no me preguntes por mi familia", dicen que dijo el cántabro– el colegiado se excedió en sus atribuciones.

Otras expulsiones también fueron evitables por duras entradas en el centro del campo en acciones que no tenían peligro alguno. Así se fue a los vestuarios también Luiz Felipe en el tiempo de prolongación contra el Athletic por una dura entrada sobre Muniaín lejos del área bética. Bien es cierto que Hernández Hernández tenía la amarilla en la mano antes de cambiar de opinión. Otra entrada por detrás con los tacos por delante le costó la expulsión a Borja Iglesias en el derbi, después de que Fekir sacase el brazo de una forma poco inteligente ante Papu Gómez. Sánchez Martínez le mostró amarilla, pero esta vez sí revisó en el VAR para cambiarla por la tarjeta roja.

Eso le pasó también a Pezzella en Pucela. Del Cerro Grande, el colegiado de la polémica ante el Celta, cambió de decisión tras mirar en el VAR el error del central al medir mal la carrera con Óscar Plano, que se disponía a encarar la portería bética. Igual fue la primera expulsión de Luiz Felipe, en Vigo y ante Larsen, en la que también la revisión en el VAR de Soto Grado fue decisiva tras mostrarle en primera instancia la tarjeta amarilla con 1-0. Era el minuto 18, con tiempo por delante para reaccionar de mantener los 11 futbolistas.

La primera expulsión del curso fue para Pezzella en la jornada 3. Otra acción más que evitable, ya que el argentino llega antes a despejar, pero deja los tacos sobre el gemelo de Manu Sánchez. El Betis sufrió para mantener su victoria con casi 20 minutos de asedio del Osasuna. Tampoco acabó el partido Édgar. Dos faltas en menos de 10 minutos, la segunda más que evitable de no meter la pierna. Iban 0-0 y el choque acabó 3-0 en Valencia. También fue expulsado Guardado en la Supercopa por dos entradas en el centro del campo en apenas seis minutos en la prórroga.

Como dijo Joaquín, "hay que controlar el exceso de motivación de querer ganar". Esto es autocrítica más que crítica.