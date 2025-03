La ilusión de los aficionados del Betis para el derbi: “Ganamos 4-0”

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha regalado a sus aficionados la posibilidad de darle un baño de masas a los futbolistas en la mañana de este sábado 29 de marzo. Era el día previo al Gran Derbi sevillano y el entrenamiento a puertas abiertas ha demostrado el hambre de triunfo que tienen en Heliópolis. Y es que han sido más de 31.500 aficionados, los que se han desplazado hacia el coliseo verdiblanco para darles ese último aliento a su equipo.

Al margen de la alegría que supone para esos aficionados ver a sus ídolos más de cerca y en un ambiente con menos nerviosismo del que supone un partido oficial, las ganas de que por fin llegue el momento del duelo se le ha notado a más de uno. Y es que muchos aficionados llegaron a los aledaños del estadio varias horas antes incluso de que comenzase la sesión para poder tener uno de los mejores sitios ni las altas temperaturas, y tampoco un día como es un sábado en el que el descanso tras la larga semana suele imperar, han impedido que los béticos cumplan con su equipo.

La ilusión impera entre todos los béticos

Han sido varios los aficionados y aficionadas que han pasado por el micrófono de Diario de Sevilla y en todos se ha notado la misma sensación: ilusión. Al margen de lo que ocurra en el partido sobre el terreno de juego, la realidad es que en el club de Heliópolis se ha dado un cambio bastante grande a la hora de afrontar este tipo de partidos.

"Yo veo un 3 a 1. Un partido igualado pero en la segunda parte se va a empezar a abrir para el Betis", decía el primero de los encuestados. Por el 3 a 2 optaba el segundo de ellos y después sucedieron otro 3-1 y otro 3-2 antes de empezar con los resultados por la mínima. "Veo que el Betis llega mejor al partido y lo veo como favorito", comentaba Javier, otro de los encuestados y que seguro que transmite el pensamiento general de muchos de los 31.500 aficionados que acudieron a la cita.

La encuestas a los aficionados del Betis sobre el derbi ante el Sevilla

La mirada de los más pequeños

"El derbi es algo que se vive intensamente", decía una de las personas que ha hablado con este diario. Y es que no le falta razón. Han sido también más de 15.000 personas las que han acudido a apoyar a la plantilla del Sevilla FC al entrenamiento a puertas abiertas que también han realizado en la jornada de hoy.

Aunque no todos lo tienen claro al 100%. Una de las aficionadas optaba por un pronóstico algo más conservador al detectar la posibilidad de que el partido terminase en empate: "Creo que va a quedar 1-1. No sé, el partido me da inseguridad". Una apuesta que levantaba los abucheos de algunos de sus acompañantes en tono de broma, que le recriminaban cómo podía decir un empate en un derbi en lugar de apostar por 'su Betis'. Sevillanía, Sevilla y El Gran Derbi en todo su esplendor.