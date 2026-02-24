Inter-Betis en octavos de final de la UEFA Youth League: en busca de hacer historia

ía de los que quedan en la memoria para la cantera de un equipo de fútbol. En este caso, para la cantera del Real Betis Balompié. Y es que disputará este martes 24 de febrero los octavos de final (a partir único) de la UEFA Youth League (competición mayormente conocida como la ‘Champions de Juveniles’). Lo hará en la ciudad del lujo y de la moda, Milán, para medirse al Inter en un partido que sin duda será demasiado duro contra uno de los favoritos para llevarse el gato al agua en la competición. De hecho, vienen de eliminar al Colonia alemán en dieciseisavos por 1-3 y de hacer una fase de liga casi impoluta, donde de seis partidos solo perdieron ante el Atlético de Madrid.

Pero en Italia seguro que están bastante preocupados debido al rival que tienen en frente. Los de Javier Barrero vienen arrasando en prácticamente todos los partidos que se ha disputado hasta la fecha con una plantilla comprometida, con un alto nivel de calidad y las ideas muy claras. En esta edición de la Youth League solo ha recibido cuatro goles el Juvenil División de Honor del Real Betis en cinco partidos. A favor, un total de 18 tantos y pasando por encima de otro de los favoritos como era el Oporto.

Pablo García celebra uno de los goles del equipo en la UEFA Youth League / RBB

Horario y dónde ver por TV en directo los octavos de final de UEFA Youth League

El choque entre los verdiblancos y los italianos será este martes 24 de febrero a partir de las 14:00 horas en España en el Youth Development Training Center del Inter de Milán. El partido, correspondiente a los octavos de final de la UEFA Youth League, se podrá seguir a través de UEFA TV y Movistar Liga de Campeones.

Tendrá además el equipo bético tres bajas importantes por lesión: el portero Manu González, uno de los mejores jugadores del equipo, y los laterales Óscar Masqué y Mario Navarro.