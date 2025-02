Isco lidera la reacción del Betis

Sevilla/En el fútbol, como en la vida misma, las palabras sobran cuando hablan las imágenes. Y la que acompaña a este análisis expresa muchísimo lo que significó para los verdiblancos el triunfo en Getafe.

Una victoria que confirmó que el cuadro de Manuel Pellegrini, tras la derrota en Vigo, se ha levantado con la victoria ante la Real Sociedad, la eliminatoria ganada al Gent y el triunfo en Getafe, dejando la zona media para ponerse empatado a puntos (35) con un Rayo Vallecano que es sexto. Pero, sobre todo, lo que dejó la resaca del choque en el Coliseum fue la conexión con los mil béticos que hicieron acto de presencia en las gradas del feudo azulón.

Un millar de béticos, tanto en la grada visitante como repartidos por el Coliseum, animaron a su equipo

Una comunión perfecta entre equipo y afición para ir de la mano y mirar alto en lo mucho que los de Heliópolis se van a jugar en la recta final de la temporada. Bartra, agarrando el escudo de la camiseta, e Isco, besando el escudo del brazalete de capitán –ambos capitanes del plantel–, mientras celebraban con el Cucho el 0-2 yéndose a donde estaban los béticos, fue una imagen para que el beticismo sueñe con cosas importantes en estos meses que restan por delante. "Esta afición, sin duda, es el patrimonio del Betis", palabra de Isco. Ahora, le toca a los verdiblancos seguir refrendando en el terreno de juego, con el empuje de la afición, que la ambición sigue siendo máxima.

Isco

El Betis cuenta en sus filas con un futbolista top. Y ya no sólo por la calidad que atesora y muestra en el campo, sino por su capacidad de liderazgo. Por esa mentalidad ganadora que tiene. No se corta ni un pelo cuando en las derrotas se muestra crítico, como así ha expresado muchas veces, y además tiene carácter. Haber jugado tantas temporadas en la élite y ganar tantos título en un club con la exigencia del Real Madrid no es casualidad, y ese gen ganador lo mantiene en el Betis. De hecho, en una entrevista reciente, el costasoleño dejó claro que quiere un título con los de Heliópolis y que desea regresar a la selección española.

Bartra abraza a Isco junto a llorente y otros compañeros tras el 0-2. / Fernando Villar / Efe

Dos cosas que tiene entre ceja y ceja, marcada como metas personales a conseguir este curso. Y en su fútbol se ve reflejado. Ese giro con la pelota, tras recibir de Antony, y meter la puntera para desviar el esférico y batir a David Soria fue una muestra más de la tremenda calidad del de Arroyo de la Miel, que tiene ganado a todo el beticismo por su fútbol, implicación y ambición.

Jesús Rodríguez, Antony y el Cucho acompañaron a Isco en ataque con velocidad y desborde

"Hay que encontrar esa regularidad de sumar de tres", añadía el costasoleño tras el duelo en el Coliseum en una prueba más del hambre que tiene. Isco, sin duda, marca la senda de un Betis en el que Pellegrini, con esa calma que lo caracteriza tanto en los momentos buenos como en los malos, ha vuelto a tomarle el pulso a un equipo al que la llegada de Antony, la irrupción de un sensacional Jesús Rodríguez y la buena imagen que dejó el Cucho en Getafe (a la espera de ir viéndolo más) le ha dado ese plus en ataque que demandaba el Ingeniero de cara a reforzar el equipo en el mercado de invierno. Por tanto, el plan del técnico chileno sigue adelante, Isco lo sabe.