Isco: tocar plata con el Betis y volver a la selección española

Sevilla/Isco Alarcón, uno de los capitanes de la plantilla del Betis, atraviesa por un momento dulce tras el largo período de baja que le tocó vivir por una lesión de peroné que le hizo pasar dos veces por el quirófano.

Su ambición es máxima y sus objetivos son claros: tocar plata con el Betis y regresar a la selección española. Así lo ha expresado en una entrevista en Marca. "Mi sueño es ganar un título con el Betis. La exigencia y la ambición tienen que ser máximas. Ojalá poder tocar plata con el Betis, vamos a darlo todo para ello y ojalá podamos conseguirlo", señala Isco, con esa ilusión también presente de volver a defender los colores de la camiseta nacional.

"La exigencia y la ambición tienen que ser máximas, creo que es la única forma de mejorar y de seguir creciendo" — Isco Alarcón - Jugador del Betis

"Es la ilusión de cualquiera, en mi caso de volver después de mucho tiempo. Además, el entrenador ha convocado a Jesús Navas para llevarlo a la Eurocopa, a jugadores con experiencia como Nacho… Eso demuestra que si rindes al máximo nivel, la edad no es un factor determinante. Yo trabajo cada día para demostrar que puedo aportar y espero ganarme esa oportunidad en el campo", señala el mediapunta.

Isco abraza a Marc Roca tras uno de los goles del catalán a la Real Sociedad. / Julio Muñoz / Efe

"La exigencia es muy importante para el crecimiento, ya no solo de los jugadores, del club. La exigencia y la ambición tienen que ser máximas, creo que es la única forma de mejorar y de seguir creciendo. Los más exigentes somos nosotros mismos porque queremos estar arriba, queremos pelear por los objetivos que nos marcamos y ojalá podamos cumplirlos", añade Isco, muy feliz de la decisión que tomó por firmar por el Betis: "Al final, cuando estás en un sitio y la gente te quiere, te apoya, te valora, pues siempre es mucho más fácil. Yo creo que ya lo había dicho alguna vez, una de las mejores decisiones que he tomado ha sido venir al Betis y la verdad es que no puedo estar más feliz".

Así, la ambición de Isco es total. El de Arroyo de la Miel tiene hambre y su mentalidad ganadora sigue estando intacta. Un auténtico líder.