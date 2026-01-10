Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Oviedo

El brasileño Antony trata de buscar la portería de Aarón Escandell.

No hay manera de que el Betis salga de esa dinámica de decepcionantes empates en las visitas a equipos que son claramente inferiores. Volvió a ocurrir en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, como en Mestalla o en el Ciutat de Valéncia, donde moran los otros dos equipos en zona de descenso al comienzo de esta jornada. Las prestaciones de Antony y Lo Celso, a pesar de que gestaran el empate al final, siguen estando por debajo de su acreditada calidad y su discontinuidad hace que el enemigo saque la cabeza y respire.

Álvaro Valles Le abrió demasiado el ánglo a Ilyas en el gol. Buenas manos bajo palos y gran juego con los pies.

Ángel Ortiz Tan bullicioso como siempre, apareció un par de veces en la línea de fondo. Algún problema para cerrar su espalda.

Bartra Falló dos veces en el gol, al dejarse ganar la pelota larga ante Fores y al no frenar a Ilyas.

Valentín Gómez En su línea de intensidad y regularidad. No suele cometer errores.

Junior Pellegrini lo quiere recuperar para la causa, pero perdió la mayoría de los duelos ante Hassan y arriba no dio soluciones.

Pablo Fornals Fue clave que desaprovechara el clamoroso regalo de Aarón Escandell. Con la pelota, esta vez amagó más que dio.

Marc Roca Le costó hacer la raya en la zona ancha y permitió demasiadas transiciones de los azules.

Antony Se suceden los partidos y el brasileño sigue sin marcar las diferencias con su calidad y su abanico de recursos ofensivos.

Lo Celso Su discontinuidad y tibieza lastra mucho el empeño verdibnlanco de hacerse con la pelota y sostener su acoso ante un rival tan limitado e inseguro.

Aitor Ruibal Esta vez no fue el factor sorpresivo que irrumpe con su fuerza y decisión en el área.

Cucho Hernández Buenos movimientos, mejores pases, pero no tanta puntería.

Bellerín Le dio profundidad a su costado, hasta servirle un balón de gol a Riquelme que desaprovechó.

Riquelme Estuvo incisivo, pero ese gol fallado...

Ricardo Rodríguez Poco arregló.

Chimy Ávila De nueve, tampoco.