Un mercado sin movimientos y con lesiones exigen al máximo al Betis

No es ningún secreto que el Real Betis Balompié se quiere reforzar en este mercado de invierno. Tampoco es ningún secreto que la situación económica del combinado de La Palmera está al límite. Necesita varios millones de plusvalías para cuadrar las cuentas antes del 30 de junio, que salgan futbolistas que bien por esas mismas plusvalías o bien por liberación de salario aumenten la cantidad del límite salarial disponible (ya que prácticamente está agotado al milímetro). Una vez que eso ocurra, podrán moverse en el apartado de las incorporaciones. Como suele hacer el conjunto bético en los mercados invernales: apurar al máximo para encontrar esas situaciones favorables que no están a principio o mitad de mes.

Esto tiene algunos beneficios (muy pocos), pero muchos riesgos. Ya en el mercado de verano, por apurar hasta el último momento por Antony, quedaron comprometidas situaciones importantes como las del delantero (ya que los movimientos con Bakambu para una salida llegaron tarde, al igual que con el Chimy), o incluso la situación con el lateral zurdo. De hecho, tras el desarrollo de lo que va de temporada, en las oficinas de Heliópolis son bastante autocríticos y admiten que las posiciones de la delantera y del lateral zurdo podrían haberse reforzado mejor y es el foco de trabajo de esta ventana actual.

Bakambu es recibido por sus compañeros en la sesión de este jueves. / RBB

Un mes de enero casi entero sin fichajes

En el mercado de fichajes, el conjunto verdiblanco va a disputar ocho partidos. Algunos de ellos, de Copa del Rey jugándose el pase a cuartos de final que han terminado consiguiendo. Dos de ellos, clave tanto a nivel competitivo (en UEL para evitar la ronda de play-off) como económico, con lo que ganar estos partidos supone (casi 1 millón de euros si gana los dos). De esos ocho, tiene toda la pinta que al menos seis de ellos, el conjunto verdiblanco los va a disputar sin ningún tipo de incorporación. Una situación que es obvio que lastra a Manuel Pellegrini y al propio desarrollo del juego de la plantilla.

Pero el problema llega cuando la lentitud del mercado de fichajes del Betis se acopla con la mala suerte con las lesiones. Más de dos meses llevan en el dique seco tanto Isco como Amrabat. Y lo que les queda. Un mes han estado también sin Abde ni Bakambu por la propia Copa de África. Junior Firpo, Bellerín y Cucho Hernández desapareciendo lo que resta de enero desde el choque en Oviedo y para colmo, en Grecia no estará Antony por molestias en el pubis. Ni muchos jugadores que no están sanos ni fichajes. Además, unos cuartos de final de la primera semana de febrero que apunta a que van a tener que afrontarlos con el Cucho habiendo tenido muy pocos entrenamientos tras la lesión y con un delantero (porque se intuye que llegará), con apenas días (u horas) en Sevilla.

Ángel Haro y José Miguel López Catalán, antes del comienzo de la Junta. / Antonio Pizarro

Una papeleta compleja que viene por las limitaciones 'desde arriba'

Al fin y al cabo, la dirección deportiva verdiblanca también está atada de pies y manos. La situación del Betis sólo tiene una realidad: el límite salarial está agotado y no puede fichar si no vende. Sí, después de tantos años entrando en Europa de forma consecutiva. Además, de los casi 126 millones de límite, de cinco a siete millones se van en cantera y otros tantos en el cuerpo técnico. Para jugadores queda algo menos.

A partir de ahí hay dos tipos de salidas: las de jugadores que 'no dan la talla' y las de los pesos pesados que generan las plusvalías que necesitan a 30 de junio. Las primeras son complejas, ya que muchos acaban contrato y la opción de quedarse hasta junio y luego coger las famosas primas de fichaje siempre es algo goloso. Los pretendientes realmente interesantes para todas las partes escasean. Y además, el entrenador tampoco quiere perder más efectivos si el recambio no está instantáneamente. Lo mismo ocurre con los de nivel, que además de dejar severos huecos en el esquema del chileno, que lleguen unas cantidades aceptables en enero no es nada sencillo.

En definitiva. Como ya se anticipaba desde incluso mediados de diciembre, mercado lento, muy lento. Siendo 21 de diciembre y el Betis con muchas bajas de altísimo peso (hasta seis titulares fijos) y sin salidas ni fichajes. Eso sí, la buena noticia para el aficionado verdiblanco es que quedan 13 días y que, según esperan en Heliópolis, el lunes podría empezar a moverse el avispero.