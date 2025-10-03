Del liderazgo positivo de Lo Celso a la doble aparición de Natan

Alegría para todos los béticos en el primer partido como visitante en la Liga Europa en la presente temporada. La escuadra de Pellegrini plasmó sobre el césped su superioridad sobre el Ludogorets búlgaro y supo darle siempre al partido lo que éste le iba demandando para imponerse por un claro 0-2.

Lo Celso | Ejerció de líder en una noche propicia para cogerle asquito

Lo Celso levanta la cabeza para buscar un pase a un compañero en Razgrad. / RBB

La noche era de perros en Razgrad, sobre todo por el contraste respecto a la temperatura con Sevilla el día anterior, y eso a los artistas, como el argentino, pueden dejarlo muy fríos. Pero lejos de cogerle asquito al partido, fue todo lo contrario, el rosarino supo fajarse y también tuvo la calidad para el excelente golpeo de rosca del 0-1 y la apertura a Ruibal en el 0-2.

Aitor Ruibal | Coronó una cita con riesgos con el pase del 0-2

Aitor Ruibal conduce la pelota ante Caio Vidal. / RBB

No fue un partido fácil para el catalán, que esta vez hacía de lateral derecho dentro de su papel como comodín para Pellegrini. Vio la tarjeta amarilla muy pronto y por su banda exhibía velocidad Caio Vidal. Pero tiró de experiencia, casi no hizo ninguna falta más y dio el pase del 0-2.

Natan | Primero, la lucha en el 0-1; después, la colocación ideal para evitar el 1-2

Natan avanza con el balón contra el Ludogorets. / RBB

Más acertado que en las últimas citas gracias a su mayor concentración. Entre él y Valentín Gómez se tragaron a Bile y después a su compañero Matheus. Pero, además, fue decisivo con su espíritu de lucha en el 0-1 y también salvó un gol entre los palos al final con su colocación.

Álvaro Valles | Un error de los que no le gustan a Pellegrini

Álvaro Valles sale de cabeza en una acción en el primer periodo. / Borislav Troshev | Efe

Esta vez le tocó el turno en la portería y la verdad es que volvió a dejar un error muy grave que, afortunadamente para el Betis, se saldó sin consecuencias gracias a la intervención de Natan en el tiro de Caio Vidal. Pero esos fallos con los pies no le gustan nada al cuerpo técnico.