La llegada de Fornals, en espera de la llegada de algún delantero

Chimy Ávila no hizo un mal partido ante el Valencia en el interlineado, abriendo juego a un lado y otro, sobre todo a la derecha donde aguardaba Antony, pero el betis volvió a adolecer de falta de remare, y rematadores, en su trabado partido ante el equipo de carlos Cordberán. Pero Pablo Fornals volvió a sacar las castañas del fuego con su intuición para acudir desde atrás hacia donde puede manar el peligro. Para su gol fue necesaria la irrupción de Nelson Deossa, que aún mantuvo vatios suficientes en sus piernas para esa carrera por la banda derecha.

Álvaro Valles | Por si quedaban dudas de quién es el titular

Las alternancias en la portería que dicta Pellegrini devolvieron a Álvaro Valles a la portería y el rinconero volvió a responder con aplomo. Aguantó ante Pepelu para sacarle la mano en el penalti y le sacó a Ugrinic un tiro muy duro. Es el portero bético que inspira más seguridad.

Antony | No termina de trazar una línea de regularidad

Otra vez se dolía Antony de su pubis en el banquillo cuando fue sustituido, como una semana antes en Vitoria. Seguramente por ese lastre, el brasileño no termina de ser ese jugador determinante y desequilibrante de la pasada campaña. Y de ayudar al lateral, ni una noticia.

Deossa | En espera de que afine, sus piernas deciden

El colombiano tampoco estaba aprovechando la ocasión de jugar en la línea de mediapuntas, más cerca de la portería, pero la briosa carrera que brinda ya en el minuto 88 para ganarle la partida a Santamaria y originar el decisivo gol salva su actuación. No será por piernas...

Pablo Fornals | Su llegada volvió a arreglarle el partido a un gris Betis

Manuel Pellegrini decidió darle descanso a su medio más creativo pensando en lo que aguarda el jueves en la Copa, pero el chileno vio claro que su equipo no jugaba con fluidez ni peligro y tiró del castellonense tras el intermedio. El internacional siempre afila el juego y siempre aparece en el área para aportar lo que falta en la delantera, remate. Su golpeo vale dos puntazos.