Llegó la noticia más esperada tras su fichaje por el Betis

Hace ya más de un mes que se produjo el fichaje de Álvaro Fidalgo por el Real Betis Balompié y la realidad es que su rendimiento, salvo en algunos momentos señalados, ha sido bastante positivo. Ya venía arrastrando una carrera impecable en América donde era un auténtico ídolo de masas, y después de que cumpliese el tiempo necesario viviendo en México para poder ir convocado con la tricolor, cada vez queda menos tiempo para que ese sueño del futbolista bético se haga realidad. Y es que tal y como ha informado la prensa centrocamericana, el combinado de Javier Aguirre (que estuvo viendo al 'Maguito' en el Coliseum) ya habría enviado una carta al conjunto verdiblanco avisándolo de que está en la prelista y que va a requerir de sus servicios en la próxima fecha FIFA.

Así lo detalló el compañero David Medrano, de TV Azteca: "La Dirección de Selecciones Nacionales de México ha enviado comunicado al Betis para apartar la convocatoria de Álvaro Fidalgo para los juegos ante Portugal y Bélgica. El apartado es requisito indispensable para convocatorias de quienes juegan fuera del país".

Álvaro Fidalgo, en un entrenamiento reciente con el Betis. / Raúl Caro / Efe

Álvaro Fidalgo acabó decantándose por México

"A mí nadie me dijo, nunca -oye vas a ir con tu cambio-. No depende de mí, lo único que depende es hacer cada fin de semana las cosas bien. Todos me conocen, soy una persona que respeta absolutamente todo. Me gusta competir, jugar y disfrutar del futbol. Tomé la decisión de hacer ese cambio, creo que era una decisión importante para mí, para muchas cosas, lo hablé con mi familia, amigos y gente cercana y tomamos la decisión", comentaba en una entrevista.

Álvaro Fidalgo y Kike Salas. / Antonio Pizarro

Ha caído de pie en el Betis

Desde su llegada a Heliópolis lo ha jugado casi todo, y además, lo ha hecho a un buen nivel. Siendo ese desahogo de calidad, toque de balón y pundonor que necesitaba Manuel Pellegrini en el centro del campo. De hecho, ha sido importante hasta el punto de ser el futbolista que ha provocado que, por primera vez, el chileno abandonase su 4-5-1 para instaurarse en un sólido 4-3-3.

Su debut goleador en el derbi ante el Sevilla FC en La Cartuja es el vivo resumen de cómo ha empezado su verdadera etapa en el fútbol europeo de élite.