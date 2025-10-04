Manolo González: "El Betis tiene una de las cinco plantillas de más nivel de la Liga"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, compareció este sábado en rueda de prensa en el RCDE Stadium para analizar la previa del partido que enfrentará a su equipo contra el Betis. Tanto el técnico como sus futbolistas llegan "convencidos" de lo que hacen y no renuncian a firmar un nuevo triunfo en casa, aunque conscientes de la dificultad que representa enfrentarse a un rival de la talla heliopolitana.

Manolo González subrayó las virtudes del Betis y elogió su plantilla: "Es un equipo complicado. Es de las cinco plantillas de LaLiga de más nivel, no sólo por sus titulares. La dirección deportiva del Betis ha hecho un trabajo muy, muy bueno con una plantilla muy compensada que le permite jugar jueves y sábado sin problemas".

El entrenador del Espanyol recordó que los verdiblancos tienen experiencia en disputar varias competiciones simultáneamente, por lo que no bajan la guardia ante el desgaste físico. "El Betis tiene futbolistas acostumbrados a disputar dos competiciones, por lo que no baja la guardia", afirmó, aunque también señaló que el encuentro "no es definitivo".

En cuanto a la disponibilidad del equipo, González confirmó que "salvo extrañas circunstancias", tanto el central uruguayo Leandro Cabrera como el centrocampista Urko González estarán disponibles para el partido contra el Betis.

Sobre la mentalidad de sus jugadores en esta fase de la temporada, el técnico se mostró tranquilo y optimista: "Estoy tranquilo, con la cabeza alta, con la sensación de que las cosas se están haciendo bien y confiado en que el equipo va a competir al máximo cada semana".

Al ser preguntado por el duelo del año pasado, cuando el Betis remontó en los últimos seis minutos (1-2), Manolo González remarcó que el partido se definió por la "calidad individual" de los futbolistas rivales y puntualizó que "no se decidió porque fueran mejor que nosotros".

Con estas declaraciones, el técnico perico pone en valor el gran potencial del Betis, un rival que supone un verdadero reto para el Espanyol, pero que no provoca miedo, sino motivación para competir al máximo en Cornellá.