El mensaje de Pellegrini sobre Maradona

Si el Betis transmitió su pesar por el fallecimiento de Diego Armando Maradona nada más conocerse la desgraciada noticia, el entrenador, Manuel Pellegrini, también ha querido recordar la figura del astro argentino, del que ha destacado la pasión con la que jugó al fútbol.

"Fue una muerte que afectó a todo el mundo del futbol, por lo que fue Diego Maradona de jugador. Tenía una imagen, una mezcla entre jugador e hincha. Fue un futbolista de categoría mundial, entre los dos o tres mejores de la historia, pero también tenía esa manera de entregarse por la camiseta de Argentina, del Nápoles o de cualquier club en los que jugó, con una pasión de hincha, y eso llegaba. A veces equivocado o no, pero era un jugador e hincha juntos en su manera de ser, de expresarse. No estoy juzgando fuera del fútbol o si lo hacia bien o mal. Su calidad es innegable y su pasión por la actividad también es indiscutible. Eso refleja no hacer crítica en otros aspectos que están fuera del fútbol", ha comentado el técnico bético sobre la figura del astro argentino.

La plantilla verdiblanca ya guardó un minuto de silencio en memoria de Maradona en el entrenamiento del pasado jueves, lo que se unió a la despedida que había hecho el propio club o jugadores como Guido Rodríguez muy afectado por la muerte de su compatriota. "El fútbol de luto. El mundo de luto. Leyenda del deporte. Gracias por tanta magia y tantos huevos. Qué descanses en Paz Diego. ETERNO", escribió el centrocampista argentino.