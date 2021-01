El 'milagro' de Canales

El regreso de Sergio Canales ha disparado al Betis. El espíritu del cántabro ha contagiado a sus compañeros y los verdiblancos parecen ahora un equipo distinto. La inesperada vuelta del zurdo en la semana del derbi, superando todos los diagnósticos médicos, ha devuelto la alegría al Betis, que, además, se ha encontrado con la versión más goleadora de Canales.

Seis dianas acumula el cántabro en los cinco últimos encuentros de la Liga, una racha espectacular que lo ha situado como el mejor artillero del equipo. Canales ya suma siete tantos en el campeonato liguero, su mejor cifra de siempre igualando la de hace dos temporadas, también con la camiseta bética.

Dos tantos al Levante, en el día de su reaparición; un gol de penalti al Sevilla que sirvió para igualar el derbi; otras dos dianas frente al Celta para que el Betis lograse su primera remontada de la temporada; y el tanto del sábado ante la Real, con el que el equipo verdiblanco empezó a creer en la posibilidad de igualar el encuentro.

Goles con la zurda, con la diestra, de penalti e incluso de cabeza, como el que anotó en Anoeta para que el Betis se metiera en el partido. Curiosamente, es el primer tanto con la testa que Canales marca en su carrera deportiva, en la que ha anotado 38 dianas: 29 con la zurda, 8 con la diestra y uno de cabeza.

La trascendencia de Canales incluso va más allá de esos espectaculares registros goleadores del último mes de competición. Ubicado como mediocentro, el cántabro le ha otorgado fluidez a la circulación de balón del equipo, al que le costaba jugar en campo contrario hasta la reaparición del zurdo. Pero también su compromiso ha servido para liderar esta reconversión del Betis, ahora un equipo mucho más implicado en el trabajo sin balón.

Nada hacía presagiar este resurgir de Canales en tiempo récord, después de que el pasado 17 de noviembre el cántabro pidiera el cambio en el España-Alemania que se jugó en La Cartuja. Los peores presagios se fueron confirmando tras los exámenes médicos e incluso el futbolista acudió al doctor Cugat para que examinara la dolencia.

"Al día siguiente me hice una resonancia y me dijeron que me debía operar. Esos días son complicados, confío en el doctor Cugat, que me ha operado de dos cruzados, quise su opinión y con el ecógrafo me volvieron a decir que había que operar", indicó el propio Canales en una entrevista reciente. Finalmente, y pese al criterio de los médicos, Canales apostó por un tratamiento conservador, con lo que mantenía sus opciones de regresar antes de acabar la temporada. Sus sensaciones eran más positivas y con el trabajo diario fue recortando los plazos. "Su recuperación ha sido increíble", se repite desde el club verdiblanco, donde a Canales se lo tiene en un pedestal, tanto por su rendimiento sobre el césped como por su compromiso fuera del campo.

Apenas seis semanas después de su lesión, Canales reaparecía ante el Levante; cuatro días después, el cántabro salía como titular en el derbi, en el que aguantó 80 minutos sobre el terreno de juego, pese a que los médicos no recomendaban que disputase más de 45; en Huesca volvió a guiar al Betis sobre el hielo de El Alcoraz; y en la última semana ha sido uno de los cuatro futbolistas –Joel Robles, Emerson y Diego Lainez junto al cántabro– que ha disputado los tres partidos del equipo verdiblanco en el once inicial.

Todo un milagro el del centrocampista, que ha regresado en el momento adecuado para ponerse al frente de un Betis que permanece invicto en 2021 gracias sobre todo al carácter y los goles de Canales.