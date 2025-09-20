El momentazo de Isco en el tercer gol del Betis: se le olvidó su lesión

En el partido del Betis ante la Real Sociedad hubo muchos puntos en los que poner el foco. Uno de ellos Pellegrini, y su forma más activa de lo normal de vivir el partido (quizá, o no, por el ruido en torno a su continuidad de las últimas semanas). Otro, futbolistas como Lo Celso, Abde o Fornals, que hicieron un gran partido. Pero el más llamativo fuera del apartado meramente futbolístico fue el momento en el que Isco Alarcón acaparó todas las miradas.

O mejor dicho, fueron dos: el primero en su llegada al césped de La Cartuja, en muletas, sonriente y siendo ovacionado por todo el estadio cuando se dirigía al banquillo anexo al del equipo, donde se colocan los no convocados. El de Arroyo de la Miel sintió el cariño de su grada en un momento que está siendo nuevamente complicado.

Celebró el gol del Betis

El otro, con el tercer gol del Betis obra de Pablo Fornals. Las cámaras de los compañeros de DAZN captaron cómo el malagueño se olvidaba de su lesión y celebraba poniéndose de pie sin la ayuda de las muletas. Una vez ya de pie se abrazaba con Aitor Ruibal, que también estaba ausente pero sí que más cerca de volver con los suyos al terreno de juego. Un gesto que demuestra la altísima pasión con la que vive Isco su etapa como verdiblanco y las ganas que tiene de volver a estar sobre el terreno de juego.

Cada vez queda menos tiempo para volver a verlo sobre el campo a Isco. Ya está acudiendo a la ciudad deportiva Luis del Sol diariamente, donde le quitan la férula que le inmobiliza la pierna y le realizan masajes y ejercicios de recuperación. Lo normal es que próximamente le quiten esa férula y pueda comenzar a hacer apoyo inicial, andando, y comenzando de nuevo a tomar fuerza en esa zona paralizada. Decir un plazo es arriesgado, pero finales del mes de octubre está marcado en el calendario de todos.