Un motivo en el Betis para confiar en Bellerín

Una de las posiciones más comentadas en clave mercado de fichajes entre los aficionados verdiblancos es la del lateral derecho. En estos momentos, el Betis cuenta con Héctor Bellerín y Ángel Ortiz como laterales diestros principales y Aitor Ruibal como ese futbolista polivalente que siempre se agradece en una plantilla larga. Después del bajón de rendimiento del catalán después de su paso por Barcelona y Sporting CP unido a la complicada lesión que ha tenido que superar, afronta este nuevo curso 2025/26 con la obligación de ser el que mejor rendimiento ofrezca en una posición clave para Manuel Pellegrini.

La temporada pasada fue recuperándose Bellerín de su problema en el pie, y cuando todo parecía que se acercaba al final y se veía la luz al final del túnel, se produjo ese nuevo problema físico ante la Fiorentina. Todo, en un momento en el que venía lanzado mentalmente, con muchas ganas de demostrar que tiene nivel para jugar de verdiblanco y eso supuso un golpe bastante duro.

Bellerín, ejercitándose en la ciudad deportiva. / M. G.

Un nuevo Bellerín

Después de unos meses de duro trabajo en los que prácticamente no ha tenido vacaciones con el objetivo de estar preparado lo antes posible, desde dentro del conjunto verdiblanco emiten que han visto a un Bellerín distinto. El futbolista ha dado un cambio de chip y se está preparando a conciencia para ofrecer el rendimiento que se espera de él. Una mentalidad más potente y decidida a hacerse con un puesto de titular ofreciendo una forma de jugar parecida a la que se vio cuando dio su mejor nivel como bético, allá por el año 2022 cuando era un auténtico puñal en banda diestra (como se pudo ver en la Copa del Rey).

Es por eso que en Heliópolis, tras la oportunidad brindada a Ángel Ortiz, tras la marcha de Sabaly y con la presencia de Aitor Ruibal, han considerado siempre que esa posición, en principio, estaba cubierta para este mercado. Eso sí, también el futbolista debe consumar precisamente eso que está intentando: dar un potente paso al frente.

Héctor Bellerín trabaja con el resto de sus compañeros después de tres meses / Manu Colchón

Se le espera al 100% para septiembre

Igualmente, se espera en el Betis que para el parón de septiembre el catalán esté ya completamente integrado en la dinámica, aunque podría reaparecer algo antes. De hecho, hace poco realizó unas declaraciones en RTV Betis en las que refuerza esta posición ambiciosa.

"Sí, bueno, ahora estoy ya como también en la última fase ya de la lesión, ya prácticamente entrenando con el equipo al 100%. Faltan ultimar los últimos detalles, pero nada, muy contento. Ha sido un verano interesante el pasarlo en Sevilla a casi 50 grados y tener pocas vacaciones, pero bueno, yo me siento la verdad que muy afortunado porque para mí Sevilla ya es mi ciudad. No siento esa necesidad que siente mucha gente de tener que desconectar y salir de vacaciones. Yo soy muy feliz haciendo lo que hago. He tenido mis días también para irme a la playa, tomar el sol un poquito y eso, pero sobre todo concentrarme en recuperarme al 100%, en llegar lo antes posible a poder entrenarme al 100% con los compañeros y yo creo que eso es cuestión ya de días, no de semanas, así que la verdad que estoy muy contento con el progreso de la lesión", comentaba.