Pablo García, descarte de Pellegrini en el Betis ante el Rayo

El Betis ofreció la lista de convocados de Manuel Pellegrini para el partido de este sábado (16:15) frente al Rayo destacando el regreso de tres de los lesionados y el descarte de un Pablo García que va yendo de más a menos en la temporada.

En la lista las novedades son el regreso de Bellerín, Cucho Hernández y Chimi Ávila, superados ya sus respectivos problemas físicos y a pleno rendimiento tras acumular varios entrenamientos con el grupo al mismo nivel de intensidad. La vuelta de estos tres da alternativas al técnico, aunque lo lógico es pensar que todos empezarán desde el banquillo.

El preparador verdiblanco sigue sin poder contar con los lesionados Isco, Lo Celso y Amrabat, a los que se ha unico esta semana el canterano Pablo García, quien se queda fuera por decisiópn técnica.

La convocatoria completa de Pellegrini está compuesta por Álvaro Valles, Pau López y Adrián; Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Junior, Marc Roca, Sergi Altimira, Fidalgo, Deossa, Ruibal, Antony, Fornals, Abde, Riquelme, Chimy Ávila, Cucho Hernández y Bakambu.