Betis: Pellegrini, a 10 de la historia y... ¿Con fuerzas para seguir?

SEVILLA/El Real Betis Balompié se enfrenta en la tarde de este miércoles al Getafe CF de José Bordalás en lo que será un partidazo de tú a tú entre dos equipos de un altísimo nivel competitivo en LaLiga, que tienen dos señas de identidad bastante definidas, pero sobre todo que buscarán hacerse con unos tres puntos importantísimos para que las sensaciones sean un poco más positivas en este inicio liguero. Será el quinto partido para ambos, pero no la quinta jornada, ya que este encuentro corresponde a la fecha número tres del campeonato que tuvo que aplazarse por la participación del equipo de Manuel Pellegrini en la fase de play-off de la Conference League.

Precisamente el Ingeniero hablaba hoy en la rueda de prensa previa al partido, donde ha repasado muchos temas de interés en relación con la actualidad del equipo de las trece barras pero sobre todo ha destacado una respuesta en relación a su situación en particular. Si se dan los resultados, puede convertirse en el entrenador con más victorias en toda la historia del Real Betis Balompié. En estos momentos está tan sólo a 10 triunfos de hacerlo, una cifra que se presupone que va a alcanzar con relativa facilidad entre todas las competiciones que va a disputar el equipo de La Palmera este curso. "Bueno, más que las cifras tan lejanas, lo más importante para mi es que el miércoles quedemos a nueve victorias. Luego, ya veremos en que quedamos yendo semana a semana. Mientras pasemos de 10 a nueve, estamos todos felices", sentenciaba el sudamericano.

Pellegrini observa su reloj durante el entrenamiento previo al encuentro con el Getafe. / Juan Carlos Muñoz

Más récords en la lejanía

No queda ahí la cosa. También se sitúa en estos momentos a 56 partidos de convertirse en el entrenador que ha dirigido al club bético en más ocasiones a lo largo de sus recién cumplidos 117 años de historia. Esta no es una estadística cualquiera, ya que complementa a la perfección la idea de que Pellegrini es leyenda viva de la entidad y alimenta el debate sobre si es o no el mejor técnico de la historia que ha defendido el escudo heliopolitano. Pero su historia no se resume sólo a lo que ha hecho con el Betis.

Tras la victoria ante el CD Leganés el pasado viernes en el Benito Villamarín, el chileno se convirtió en el segundo entrenador extranjero con más victorias en toda la historia de LaLiga (acumula 235 triunfos). Eso sí, este tendrá complicado liderarlo, ya que tiene por delante al 'Cholo' Simeone que acumula, de momento, 294 victorias como técnico.

Manuel Pellegrini observa el encuentro del Betios ante el Leganés. / Juan Carlos Vázquez

¿Se ve con fuerzas para seguir?

El pasado lunes cumplió 71 años, una edad que tras su amplia trayectoria, tranquilamente podría hacerle plantearse la retirada. Pero nada más lejos de la realidad. Como ya ha manifestado en muchas ocasiones, se sigue viendo con fuerzas y como mínimo quiere cumplir su contrato con el Betis hasta 2026: "Personalmente, sin ningún tipo de problema. Hay una edad cronológica y una biológica. Tengo la misma motivación y exigencia. Son más de 1.500 partidos y las sensaciones y exigencia que tengo antes de cada partido son las mismas. Todo depende de los resultados, uno nunca sabe. Estoy muy contento en el Betis. Mi mente sólo está pensando en el partido del Getafe y ya veremos más adelante".