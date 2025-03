Pellegrini: "El equipo mostró madurez y ahora a por la Conference"

Manuel Pellegrini se mostró muy satisfecho por el cuarto triunfo seguido del equipo en LaLiga, gracias a un 1-0 que le permite meterse en la pelea por el quinto puesto, aunque el técnico no mira más allá de los próximos compromisos, contra el Vitoria Guimaraes y el Leganés, para "hablar de objetivos presentes y no de objetivos futuros" después de hacewr "un partido inteligente" contra Las Palmas, en el que volvió a destacar "la concentración defensiva".

"Hicimos un partido inteligente, bien centrados en defensa, porque sabíamos que sentiríamos el esfuezo del jueves. No era fácil crear espacios ante su línea de cinco, pero pudimos abrir el marcador". "Era fundamental estar bien atrás para no encontrarnos con un gol en contra", dijo el técnico chileno, que tenía bien analizada esta jornada porque "los que vienen detrás tenían partidos difíciles y se iban a dejar puntos". "En casa, con nuestro público, que estuvo muy bien, era el momento de sacar una pequeña distancia, porque jugar los jueves pasa factura", manifestó el preparador verdiblanco, quien destacó la "madurez" de su plantilla.

"Ojalá tengamos la capacidad para seguir en la Conference, porque nos ilusiona", añadió Pellegrini sobre la siguiente estación del conjunto verdiblanco y apuntó: "El equipo tiene enfocados sus objetivos en tratar de clasificarse en Conference. Después volveremos a pensar en LaLiga. Tenemos que demostrar las cosas en el campo. La mentalidad es no pensar en objetivos para mayo, sino en los actuales. Quedan 33 puntos y no se puede hablar de objetivos futuros, sino objetivos presentes: Conference y Leganés".

Sobre el choque destacó de nuevo la "concentración defensiva" y llamó a "mantener esta regularidad". "Maduramos el encuentro desde la concentración defensiva para que ellos no se pusieran en ventaja. En términios generales me parció muy maduro el equipo para sacar un resultado importante en un encuentro difícil. El partido fue lo que esperaba, porque ellos tratarían de encerrrarse para salir a la contra. Eran tres puntos muy importantes", aseguró el entrenador, quien no centró en la expulsión de Essugo la clave del triunfo y que se mostró "satisfecho" con el trabajo de los suyos.

Cuestionado por la tarjeta de Johnny Cardoso, que se perderá por sanción la próxima jornada y llegará limpio al derbi, indicó: "La tarjeta no era algo previsto. Desgraciadamente, entre comillas, porque tiene una lesión muscular que le impedirá estar los proximos días. Hay que ver si es lesión o contractura, pues ya sufrió un pinchazo el otro día", indicó Pellegrini, quien no puso peros a sus atacantes pese a lo corto del resultado: "Tuvimos ocasiones para marcar antes, pero fallaron Abde, Bakmbu e Isco un penalti. Sin embargo creo que es más mérito de Las Palmas, que se defendió bien, y no demétrito nuestro en ataque. La madurez del equipo vino en seguir buscando el gol sin dejarse sorprender", finalizó.