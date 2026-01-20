Radar Betis semana 21: Así les ha ido a los cedidos del Betis este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el decimoquinto fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués y un Gonzalo Petit que ha abandonado esta semana Miranda de Ebro para trasladarse a Granada. Además, es importante destacar que esta semana se ha producido la vuelta a los terrenos de juego de Mateo Flores, que no juega desde agosto debido a una lesión en el ligamento externo de la rodilla derecha. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

Sin duda, uno de los que mejor rendimiento ha dado esta semana ha sido Guilherme Fernandes. El meta portugués del Valladolid disputó este fin de semana el partido 22, uno de los dos requisitos para que el Pucela tenga que comprarlo obligatoriamente. Dejó la portería a cero ante el Ceuta, sumando seis paradas y cuatro de ellas muy importantes a tiros desde dentro del área.

Guilherme Fernandes en un partido con el Valladolid este curso / GF

Sabor agridulce en LaLiga

No demasiado bien le fue a Nobel Mendy con el Rayo Vallecano, que fue expulsado en la derrota por goleada ante el Celta ni tampoco a Iker Losada. Fue suplente de Etta Eyong en el Bernabéu y salió en el minuto 66, no pudiendo aportar prácticamente nada para evitar la derrota de los granotas ante el Real Madrid. Mientras, Ismael Barea sigue en el ostracismo sin jugar un sólo minuto con el Mirandés. Córdoba y Ceuta están tras su cesión. Veremos dónde acaba el mes de enero. Sergio Arribas volvía a tener minutos ante el Burgos, en este caso 83, antes de ser sustituido. Tuvo ocho contribuciones defensivas y ganó cuatro de cinco duelos que disputó.

La mejor noticia de la semana llegó en Portugal. Mateo Flores regresó de lesión tras varios meses en la victoria del Arouca. Entró en el minuto 72, tuvo algunas contribuciones defensivas pero lo más importante es que volvió a sentirse futbolista. El que cerró la jornada fue Gonzalo Petit. El uruguayo comenzaba como titular en el enfrentamiento de los nazaríes ante el Eibar. Su debut fue muy discreto. Sólo pudo realizar un disparo fuera de los tres palos y no pudo ayudar a los suyos a conseguir una victoria que era importante. Peleó, se fajó, pero no consiguió anotar.

Los próximos partidos de los cedidos del Betis: