Rafa Mir será baja en el Elche en el partido de la Copa del Rey ante el Betis

Rafa Mir gesticula en un entrenamiento de la presente temporada con el cuadro ilicitano.

Rafa Mir, delantero del Elche, sufre una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, según han informado este miércoles los servicios médicos del club ilicitano, por lo que añaden que será baja para varias jornadas.

El atacante, que no ha participado este miércoles en la sesión de entrenamiento de su equipo, ha sido sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de las molestias sufridas el pasado sábado en el estadio Martínez Valero, durante el encuentro ante el Villarreal.

Las exploraciones han confirmado que Rafa Mir sufre una lesión muscular, por lo que, pese a que el club no precisa un periodo de baja, será baja para el partido ante el Valencia, su anterior equipo, la eliminatoria de Copa ante el Betis y, posiblemente, los siguientes choques.

Rafa Mir, de 28 años, estaba completando una destacada temporada en el equipo ilicitano, con el que ha participado en 18 partidos de Liga en los que sumó seis tantos.