Rui Silva: "Estoy en el mejor momento de mi carrera y comprometido con el equipo"

SEVILLA/Uno de los nombres propios en este arranque liguero para el Real Betis Balompié ha sido y está siendo, sin ninguna duda, Rui Silva. El guardameta portugués es un caso bastante llamativo en la plantilla, ya que en muchísimas ocasiones realiza actuaciones salvadoras que sirven para sumar puntos en el casillero de los de Manuel Pellegrini, como el otro día ante el RCD Espanyol, pero también hay momentos en los que no decide de la mejor forma y provoca goles que terminan siendo decisivos. Podríamos decir que es regular dentro de su irregularidad. Ya ha surgido entre los aficionados el debate de darle otra oportunidad a Fran Vieites o Adrián en LaLiga, pero el chileno se muestra firme en sus decisiones. De hecho, cuando todos esperaban rotacion en la portería ante el Kryvbas, jugó el luso. Es por ello que su presencia en el once representa una de las mayores dudas de cara al encuentro en Varsovia.

Mientras se resuelve que ocurre, habló para los medios oficiales del club heliopolitano haciendo declaraciones sobre su estado de forma actual, la apuesta del Betis por la Conference League y algunos otros elementos importantes a la hora de tratar la actualidad bética. “Estoy muy contento por estar jugando, por poder tener continuidad que es algo muy importante en el puesto de portero e intentar ayudar al equipo en lo que puedo. Es muy importante sentir esa confianza por parte del cuerpo técnico. Tenemos tres porteros con gran calidad y todos estamos preparados para poder jugar. Esa competencia sana es buena para todos. Ahora me está tocando a mí y estoy comprometido con el equipo y quiero ayudar en todo lo que sea posible”, comenzó exponiendo.

Rui Silva se dirige a Abde en una de las pausas de hidratación. / Juan Carlos Muñoz

El mejor momento de su carrera

“Es mi cuarta temporada en el Betis y estoy disfrutando mucho, estoy muy contento de estar aquí y poder ser centenario en un club tan grande como es el Betis. Es un motivo de gran orgullo. Estoy en el mejor momento de mi carrera”, expuso el portero que acumula ya más de un centenar de encuentros en la disciplina verdiblanca.

También comentó lo que está siendo el arranque de temporada en clave bética con una oportunidad de oro el domingo para volver a asaltar los puestos de Europa: “Somos de los equipos que más generan y por eso es importante tener una buena defensa para darle puntos al equipo. Nos está faltando el punto de eficacia arriba pero con el pasar de los partidos vamos a tenerla. Estamos mostrando solidez y los goles van a llegar”.

Lo Celso, el faro del vestuario

Como no podía ser de otra forma, también valoró la llegada de un jugador extraordinario, como es el de Rosario, y todo lo que aporta al equipo: “Lo Celso no ha vivido una pretemporada fácil con su anterior club pero ha llegado con esas ganas y motivación y está siendo un futbolista determinante para nosotros. Aporta mucho, no sólo dentro del campo sino fuera. Es un jugador genial y me siento afortunado de que esté en mi equipo”.

Apuesta seria por la Conference

Finalmente, terminó con un mensaje claro en cuanto a la Conference League: “No podemos menospreciar a los demás equipos, en Europa es muy difícil ganar los partidos. Eso nos lo demostraron en Zagreb cuando nos eliminaron la temporada pasada. Pero tenemos mucha ilusión y ganas de llegar lo más lejos posible. Es una competición que nos interesa mucho y tenemos que afrontarla de esa forma. El Legia en casa aprieta mucho y son muy fuertes”.