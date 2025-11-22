Los tres delanteros ideales para el Betis según la IA: Uno de ellos, el fichaje más accesible

Desde que en el pasado verano en la dirección deportiva del Real Betis Balompié no encontraron una solución al problema de la salida de Cédric Bakambu ni del Chimy Ávila, ya se sabía que Manu Fajardo y su equipo de trabajo iban a acudir al mercado de fichajes en el mes de enero para reforzar la plantilla verdiblanca con la última puntilla que le de ese salto diferencial para pelear de forma consistente por la UEFA Champions League. Son muchos nombres los que han estado encima de la mesa en verano para ese puesto, tanto ofrecimientos como intereses reales del conjunto verdiblanco, y también serán varios los que salgan a la palestra hasta que se cierre uno. Pero antes, la Inteligencia Artificial de Olocip ha establecido con un análisis completo cuáles son los tres mejores candidatos para acompañar al Cucho.

Esos tres delanteros son: Franculino Djú, del FC Midtjylland, que tiene 21 años, termina contrato en junio de 2029 y un valor aproximado de unos 14 millones de euros. 'Flaco' López, con 24 años y del Palmeiras, tiene un valor de unos 11 millones de euros y que acaba contrato en diciembre de 2029. Y por último, Königsdörffer, del Hamburgo, con 24 años de edad y que con un valor de 5,4 millones de euros aproximadamente y fin de contrato en 2026 es el más accesible.

Los tres delanteros que recomienda la IA al Betis

Franculino: "Es un delantero móvil, potente y muy completo, con una capacidad de finalización con el pie de élite y un gran impacto en los últimos metros. Destaca por su participación en la construcción, su visión creativa y su habilidad para generar ventajas atacando espacios y asociándose con precisión. Su movilidad e inteligencia lo convierten en un perfil diferencial capaz de complementar cualquier ataque. Su principal área de mejora es el juego aéreo".

'Flaco López': "Es un punta de referencia, con un dominio aéreo sobresaliente tanto en acciones ofensivas como defensivas gracias a sus 190 centímetros de estatura. Destaca por su capacidad para desmarcarse, participar en la construcción y actuar también como segundo delantero saliendo del área para generar juego. Aporta conducción, creatividad y capacidad asociativa, ofreciendo un perfil diferente al resto del ataque. Su principal área de mejora es la finalización con el pie".

Königsdörffer: "Es un delantero móvil y versátil, capaz de actuar como extremo derecho o delantero centro. Destaca por su potencia en conducción y por una buena efectividad en la finalización con el pie, además de aportar capacidad de asistencia y generación de ocasiones. Su movilidad y sus desmarques en profundidad lo convierten en una amenaza constante atacando espacios. Su principal área de mejora es el juego aéreo ofensivo. Termina contrato en junio". Precisamente, esta última característica lo hace muy accesible para intentar negociar a la baja con el Hamburgo.

Bakambu, en una imagen de archivo durante un partido de la RD Congo. / FIFA

Bakambu se marcha a la Copa de África

Y es que ese fichaje en enero es totalmente necesario. Primero porque el rendimiento del Chimy Ávila es completamente nulo, a pesar de que Manuel Pellegrini todavía le da algunas oportunidades pese a todo. Y además, es importante recordar que Bakambu se marcha a la Copa de África por lo que en el peor de los casos, los verdiblancos podrían perder a su delantero de la competición europea por un mes aproximadamente. Esto, al fin y al cabo, es un detonante más para que en La Cartuja hagan el esfuerzo de buscar esa opción perfecta.

Eso sí, también se debe tener en cuenta que el perfil de delantero por el que va a apostar el conjunto bético es algo distinto. Se busca una operación como la de Antony. Un delantero de alto nivel, que por distintos motivos no esté teniendo el protagonismo que desea en su equipo y se busque una cesión para que las opciones de participar en la Copa del Mundo de 2026 sean mucho más altas.