Importante advertencia a aficionados del Betis y Girona: cortes de tráfico, rutas alternativas y pocos efectivos policiales

Este domingo a partir de las 16:15 horas dará comienzo en el Estadio de La Cartuja el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga entre el Real Betis Balompié y el Girona FC. Será, posiblemente por las circunstancias, uno de los días en los que más afluencia haya de todos los encuentros que se han celebrado hasta el momento. Y precisamente un día en el que el tráfico sería un poco más caótico por la cantidad de personas que van a ir, aparecen dos grandes problemas: la falta de efectivos policiales y los cortes de tráfico por socavones en la inserción de la SE-20 y la A-4 dirección sur.

El Sindicato profesional de Policías Municipales de España-Andalucía emitió un comunicado este pasado 21 de noviembre en la sección de Sevilla que decía lo siguiente: "Desde esta sección sindical queremos informar a las aficiones del Real Betis Balompié y del Girona F.C. que acudan con tiempo para poder acceder a la hora de inicio del partido previsto para el próximo domingo. Le tienen que agradecer al Sr. Alcalde de Sevilla, que como consecuencia de sus actos, la falta de plantilla y la falta de capacidad presupuestaria para servicios extraordinarios, el domingo no se disponga de efectivos para cubrir el evento".

"Cabe la posibilidad que, en un acto de desesperación política y nuevo acto dictatorial, quiera dejar sin efectivos policiales al resto de la ciudad. Seguramente intente desviar la responsabilidad, pero la realidad es que el único responsable es él y su falta de capacidad para negociar, además de incumplir lo prometido en su campaña electoral. Decirle al Sr. Alcalde de Sevilla, que como consecuencia de sus actos, la falta de plantilla y la falta de capacidad presupuestaria para servicios extraordinarios, el domingo no se disponga de efectivos para cubrir el evento", cerraba.

El comunicado del sindicato de policias municipales de España y Andalucía / SPM

Caminos alternativos para ir al Betis - Girona

Además, el Ayuntamiento de Sevilla emitió que la SE-20; permanecerá cortada en su enlace con la A-4 en dirección Sur. Además, en su cuenta de redes sociales estableció diversos caminos alternativos para poder llegar a tiempo al partido, siempre estableciendo por delante que es primordial que los aficionados salgan de sus lugares de origen con más antelación de lo normal.

Seguir por la A-4 hasta la Ronda Urbana Norte - Puente del Alamillo - SE-20 - Glorieta RTVE - Parking P7 Norte

Seguir por la A-4 hasta la Ronda Urbana Norte - Ctra. de Miraflores o Calle Cortijo delas Casillas - SE-20 - Glorieta RTVE - Parking P7 Norte.

Esas son las dos alternativas que promueve el Ayto. de Sevilla para que los problemas sean minimizados para los aficionados, donde también se recomienda siempre en la medida de lo posible optar por el transporte público como la principal opción para acudir al evento.