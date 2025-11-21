Betis - Girona: Horario y dónde ver por TV en directo la jornada 13 de LaLiga

El Real Betis Balompié afrontará este domingo una nueva jornada de LaLiga EA Sports ante uno de los equipos que peor arranque de temporada ha hecho, el Girona. Les contamos en este pieza cuándo es el partido, en qué canal verlo por TV en directo y a qué hora comienza.

En el apartado de bajas para el partido, tan sólo figura de momento Pau López. El guardameta catalán no se ha recuperado todavía de su lesión y todo apunta a que volverá una vez ya entrado el mes de diciembre. La única duda es la de Ez Abde, que ha llegado tocado de su periplo con Marruecos y se debe esperar al entrenamiento del sábado para determinar en qué condiciones se encuentra y ver si entra o no en la convocatoria. Junior Firpo, Ricardo Rodríguez y Amrabat, que son los que llegaban más tocados, parece que no tendrán problemas.

Las mejores fotos del Girona - Betis / Europa Press | David Borrat | Efe

Horario del Betis - Girona: cuándo se juega el doceavo partido de LaLiga

El duelo entre los de Manuel Pellegrini y Miguel Ángel Sánchez, Míchel, se disputará este domingo 23 de noviembre de 2025 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla a partir de las 16:15 horas. Se espera una entrada muy buena, atendiendo a que es una hora en la que el frío no golpea con demasiada dureza, que hay tiempo para que los niños se asienten por la noche en casa antes de que tengan que volver a ir al colegio el unes y sobre todo porque es un plan propicio en la tarde de los domingos.

De hecho, otro aspecto que importa, y mucho, a la hora de decidir si el aficionado va o no al estadio puede ser la vuelta de Isco Alarcón a los terrenos de juego de forma oficial después de tantos meses de inactividad en los que el equipo de Pellegrini le ha echado mucho de menos, y también los aficionados. Ese momento en el que el de Arroyo de la Miel entre al terreno de juego, puede ser muy emotivo y muchos querrán no perdérselo.

Isco posando junto al resto de capitanes del Betis / RBB

Dónde ver en directo el Betis - Girona por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. En el caso de los verdiblancos, el volver de la mejor forma posible tras el parón en competición continental es clave también para mandar un mensaje claro de cara al derbi del próximo domingo. Por otro lado, la realidad del combinado catalán es muy dura. Han sumado sólo 10 puntos de 36 posibles y el juego de los de Míchel no es demasiado esperanzador. El Betis - Girona se podrá seguir por televisión a través de Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.