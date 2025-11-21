Alineación probable del Betis ante el Girona: la vuelta de Isco

Muchas dudas para Manuel Pellegrini en el posible once que colocará en el partido entre el Betis y el Girona de este próximo domingo a partir de las 16:15 horas en el Estadio de La Cartuja. De cara a los futbolistas que comenzarán el partido, la mayor de las incógnitas reside en el perfil zurdo, tanto el ofensivo como el defensivo, además de la zona del centro del campo y la defensa. Luego de cara al resto del encuentro, la gran duda es el momento en el que Isco Alarcón regresará a los terrenos de juego tras tres meses en el dique seco.

Las dudas en la banda zurda vienen, primero por el estado físico de Abde, y segundo, porque tanto Junior Firpo como Ricardo Rodríguez ya están aptos. El caso más complejo es el del extremo marroquí, que viene con problemas en el tobillo con su selección y, aunque entrene y entre en la convocatoria, parece que va a ser suplente para no arriesgarlo. En el caso de los laterales, como Ricardo llega tras jugar 160 minutos con suiza de 180 posibles, lo normal es que sea Junior quien salga de inicio, que además acumula ya más de semana y media entrenando con el grupo tras su lesión.

Abde en un encuentro con el Betis / EP

Amrabat, la gran duda

Es la otra duda del once junto a la pareja de centrales. El marroquí viene de jugar los dos partidos con Marruecos y el jueves que viene hay duelo de Europa League antes del derbi para los verdiblancos. Darle minutos a Marc Roca y Altimira podría ser una buena opción para el Ingeniero.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Girona es el siguiente: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Marc Roca, Amrabat; Fornals, Antony, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández.