Tropezón del Betis Deportivo que complica la permanencia (1-4)

El Betis Deportivo vio cortada su buena racha con una contundente derrota ante el Villareal B (1-4) que cercena parte de las ilusiones de los verdiblancos en el objetivo de la permanencia, que se complica tras el resbalón ante un equipo que fue superior.

Y eso que los verdiblancos arrancaron bien acercándose al área rival con los disparos de Barea, Corralejo y Gnangoro sin demasiado peligro. Pero la efervescencia bética se fue apagando y tras un primer aviso Albert García hizo el 0-1 antes de la media hora de juego. Y casi sin tiempo para digerir el gol cinco minutos después repitió el atacante del Villarreal B.

No se desanimó el equipo bético, que antes del descando recortó diferencias por mediación de Carlos Reina, que aprovechó que el portero visitante no atrapó el balón en el remate lejano de un rival y el delantero heliopolitano estuvo atento para remachar.

El filial fue a por el empate y Carlos Reina fue el más activo en busca del gol, pero el Villarreal B aprovechó el que el Betis buscaba el empate para dejar encarrilado el triunfo visitante con el tanto de Arguigue, que acaba de entarar. Sorroche, poco después fue expulsado con roja directa y el Betis Deportivo sacó la bandera blanca de ahí al final, aunque Arguigue hizo el 1-4 p oco antes del final del choque.