Ya a la venta las entradas del derbi Betis-Sevilla: hasta 196 euros la general y 232 la priority en La Cartuja

Queda poco más de una semana para que los dos equipos de la ciudad de Sevilla vuelvan a verse las caras en otro apasionante derbi sevillano. Betis y Sevilla se las verán en el estadio de La Cartuja con el objetivo de imponerse a su eterno rival y así darle una alegría importante a sus aficionados. Ya en el partido de la ida se impusieron con claridad los verdiblancos y en esta edición en un estadio distinto como locales tienen la posibilidad de completar el ciclo perfecto de dos victorias en dos partidos en una misma temporada desde hace muchos años. Y para ello se espera un lleno absoluto e incluso que se cuelgue el cartel de "No hay billetes", ya que las entradas ya han salido a la venta y es un partido trascendental y muy llamativo.

En la web oficial del conjunto bético ya se han expuesto los precios para las localidades: la más barata disponible en estos momentos cuesta 118 euros y la más cara, asciende a 196 euros (sin contar asientos VIP ni Hospitality).

Precios de las entradas para el derbi / RBB

Los precios de los asientos VIP

Las entradas 'Priority' van desde los 140 euros del tercer anillo de los goles hasta los 232 euros en la zona media de preferencia y fondo. Unos precios bastante elevados según la opinión de los aficionados para el partido, quizá, con más aclamo popular de toda la temporada obviando hipotéticas rondas avanzadas de competición europea o copera.