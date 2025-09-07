Cuándo se puede ver el documental sobre Isco Alarcón y la recuperación de su lesión en el Betis

El pasado 18 de marzo en el Festival de Cine de Málaga vio la luz en su presentación, 'En silencio', un documental dirigido por Sara Sálamo, esposa de Isco Alarcón y producido por Montauk Cinema. Este documental muestra el proceso de resiliencia del malagueño durante su recuperación tras la lesión sufrida en una de las últimas citas de la campaña 2023/24 con el Betis ante la UD Las Palmas. Su peroné necesitó una doble operación (siendo esta segunda para solucionar problemas de cicatrización del callo). Fue, según ha descrito ya el protagonista en alguna ocasión, un proceso largo y duro, que ha ido recabando con material videográfico para mostrarlo a posteriori.

Desafortunadamente, todo se volvió a repetir con la entrada que recibe Isco en Málaga, pero en este caso, la duración se prevé que sea menor e incluso las informaciones que llegan es que está recordando brevemente los plazos, aunque todavía queda una larga espera para su vuelta. Eso sí, en aquel momento, su esposa redactó este mensaje en redes sociales: "Hace unos días, la vida volvió a repetirse. El mismo hueso. El mismo silencio. Hace un año decidí encender la cámara para contar lo que no se ve: la soledad, el miedo y la fuerza que nace cuando parece que no queda nada. Hoy puedo contaros que En Silencio, esa película que nació en casa, con heridas abiertas y sin guion previo, tendrá su estreno mundial en el Festival de San Sebastián, en la sección Made in Spain. Es una historia sobre Isco, sí, pero también sobre todos los que alguna vez hemos tenido que reconstruirnos desde cero. Y ahora, la realidad y la película se cruzan de nuevo… demasiado cerca. Nos vemos en septiembre, San Sebastián".

Cuándo se podrá ver el documental de Isco

Se estrenará durante el próximo Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará en la capital guipuzcoana entre el 19 y el 27 de septiembre. Además, tanto el protagonista como la directora han difundido un mensaje en redes sociales preguntando a los aficionados y espectadores en qué salas de cine les gustaría que llevaran el documental próximamente.

Aquella persona que quiera participar en dicha votación para poner su granito de arena de cara a conseguir que lleven el documental a su pantalla de cine más cercana, tan sólo tiene que rellenar el formulario que se abre con este enlace.

Una temática que va más allá del fútbol

Un detalle importante es que tendrá una duración cercana a la hora y media (85 minutos). La sinopsis que detalla un poco la temática es esta: "En silencio rompe con la narrativa clásica del documental deportivo. Sin entrevistas ni discursos a cámara, Sara Sálamo filma desde la intimidad, explorando el sacrificio de Isco, jugador del Betis, con la sensibilidad del cine de autor. Su lesión lo aparta de la Eurocopa y lo sumerge en un duro trabajo en la sombra, donde el esfuerzo y el silencio se vuelven su única compañía. Una obra que acerca a los amantes del fútbol al cine independiente y a los cinéfilos a la épica oculta del deporte".