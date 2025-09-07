Las novedades con los dorsales del Betis para esta temporada 25/26

Tras la finalización del mercado de fichajes, la plantilla del Real Betis Balompié ya está totalmente cerrada y además tiene asignados todos los dorsales a cada uno de los futbolistas que integrarán el plantel, al menos, hasta el mes de enero cuando tenga lugar el mercado inverna de traspasos. Ha habido algunos que han estado en la cuerda floja a punto de abandonar el barco en las últimas horas, pero finalmente Pellegrini contará con 24 jugadores del primer equipo y otros dos que tendrán ficha del filial, por lo que 26 protagonistas serán los que integren prácticamente una semana sí y otra también las convocatorias, esperando que las lesiones y rotaciones lo permitan.

Los tres porteros de la plantilla verdiblanca serán Álvaro Valles, que se ha quedado guardando el dorsal número 1, Adrián San Miguel será el número 13 y Pau López cierra la categoría con el número 25.

Alvaro Valles con la camiseta del Betis / A. V.

Los centrocampistas y sus dorsales

A continuación está el apartado de la defensa. Los laterales diestros son Ángel Ortiz, que sigue con su dorsal número 40 ocupando una de las fichas del Betis Deportivo, y Héctor Bellerín, que seguirá portando el dorsal 2 en una temporada que tiene que ser la de su remontada y consagración a las órdenes de Pellegrini. En el costado zurdo, Junior se queda con el 23 de Sabaly mientras que Ricardo sigue con su característico 12. Los cuatro defensas centrales de la plantilla serán Bartra (5), Llorente (3), Natan (4) y Valentín Gómez (16). Destaca el de este último, heredando el número que ya tuvo su compatriota y leyenda el combinado de Heliópolis, Germán Pezzella.

En la medular estarán Sofyan Amrabat y Marc Roca como pivotes, que portarán los dorsales 14 y 21 respectivamente. Como creadores estarán Pablo Fornals (8) y Sergi Altimira (6). Nelson Deossa con el 18 hará las veces de box to box mientras que el 22 y el 20, con Isco y Lo Celso, serán los encargados de poner la magia. En el costado diestro estarán Antony (7), Aitor (24) y Pablo García (52) mientras que en el zurdo partirán Abde (10), Riquelme (17) y Chimy Ávila (9), aunque este también puede jugar como delantero.

Así queda, en resumen

Únicamente quedan por asignar los dos delanteros Bakambu, que volverá a portar el dorsal 11, al igual que el Cucho, que repite con el 19. En resumen, y por orden, los nuevos dorsales de la plantilla del Betis, ya confirmados, son los siguientes:

Álvaro Valles Héctor Bellerín Llorente Natan Marc Bartra Sergi Altimira Antony Fornals Chimy Ávila Abde Bakambu Ricardo Rodríguez Adrián San Miguel Sofyan Amrabat Valentín Gómez Rodrigo Riquelme Nelson Deossa Cucho Hernández Giovani Lo Celso Marc Roca Isco Junior Aitor Ruibal Pau López

40. Ángel Ortiz

56. Pablo García