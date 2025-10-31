10 frases que forman parte del abuso emocional: "Transmite inseguridad efectiva como si el amor pudiera retirarse"

Muchas veces se utilizan palabras que no son las adecuadas y pueden hacer mucho daño a las personas que las reciben. Aunque no se quiera, se puede estar practicando un abuso emocional sobre dicho individuo que sufrirá mucho. Así que es importante reconocer esos comportamientos para no repetirlos y que las relaciones de pareja o con los padres o familiares sea más sana.

Qué es el abuso emocional

Se trata de una forma de maltrato psicológico que busca controlar, manipular o degradar a otra persona mediante el uso de palabras, actitudes o comportamientos. A diferencia del abuso físico, no deja marcas visibles, pero puede causar un daño profundo y duradero en la autoestima, la confianza y el bienestar emocional de quien lo sufre.

Este tipo de abuso puede presentarse en distintas relaciones: de pareja, familiares, laborales o de amistad. Incluye acciones como humillar, insultar, ridiculizar, ignorar, amenazar, culpar, manipular emocionalmente o aislar a la víctima de sus seres queridos. El abusador suele ejercer poder y control, haciendo que la persona afectada dude de su propio valor o incluso de su percepción de la realidad.

Las consecuencias del abuso emocional pueden ser graves: ansiedad, depresión, inseguridad, miedo constante y dificultad para establecer relaciones sanas en el futuro. Reconocerlo es el primer paso para romper el ciclo y buscar ayuda. La educación emocional, el apoyo psicológico y el fortalecimiento de la autoestima son herramientas esenciales para sanar y prevenir este tipo de violencia invisible pero profundamente destructiva.

Estas son las diez frases que indican abuso emocional

El psicólogo Javier de Haro muestra cuáles son las 10 frases que sin darnos cuenta usamos y que pueden convertirse en una forma de abuso emocional.

"Yo sí que te voy a dar motivos para seguir llorando". Es una forma de decirle que expresar lo que siente está mal.

"Porque yo lo digo y punto", con ella se pretende imponer autoridad desde el poder y el miedo.

"¡Qué dramático eres, no exageres más!". Invalida su emoción haciéndole sentir que lo que siente no importa.

"Sabes que hay niños que están mucho peor que tú y no se quejan". Una forma de chantaje emocional basada en que solo el sufrimiento extremo merece atención.

"Eres igualito que tu padre o que tu madre". Usa la comparación como arma generando culpa, rechazo o vergüenza.

"Si no te gusta esto, ¿quieres que te busque otra familia y te vas?": Transmite inseguridad efectiva como si el amor pudiera retirarse.

"Si haces estas cosas, no te voy a querer". Refuerza la idea anterior de que el amor es una condición de cómo se porte o de lo que haga.

"Mira lo que me haces hacer, a mí no me gusta pegarte, gritarte o insultarte". Es la responsabilidad de nuestra mala reacción al niño justificando nuestras carencias.

"Ves como tu hermano nunca se queja". Una forma de decirle no queremos que seas como eres.

"Siempre estás igual, de verdad, todo el tiempo molestando". Se le hace pensar que todo lo que hace es malo y que genera molestia a los demás.

Señales que muestran abuso emocional

La psicóloga Raquel Jiménez, expresa cuáles son las señales que expresan una persona que está sufriendo abuso emocional, ya sea por parte de su pareja o por cualquier persona de su alrededor.

Nunca te puso la mano encima ni te insultó de forma evidente, pero siempre actuaba de forma que la que acaba perdiendo los nervios fueses tú. El sentimiento que venía después era la vergüenza hacia esa situación vivida.

Si señalabas algo injusto o te atreviste a cuestionarlo, te hacía sentir que tu forma de sentir era la equivocada.

La decepción era un gran problema y la culpa siempre era tu sensibilidad ante las emociones.

