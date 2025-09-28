Acompañar a quienes cuidan: Cinfa promueve una iniciativa para apoyar a cuidadores familiares

En el marco de su trayectoria social al lado de los pacientes y en el contexto de una sociedad envejecida, Cinfa da ahora un paso más para apoyar y visibilizar a las personas que asumen el cuidado de sus familiares mayores, con y sin dependencia. Cada vez más familias en nuestro país asumen el cuidado de sus mayores o de personas dependientes sin preparación, apoyo o recursos. En este contexto, el laboratorio farmacéutico ha presentado varias acciones: en junio lanzó la primera edición de sus “Ayudas para entidades sociales en apoyo de las personas cuidadoras”, una iniciativa que pretende mejorar la calidad de vida de los cuidadores no profesionales, a través del impulso de proyectos innovadores en este ámbito.

La convocatoria, de carácter bienal, seleccionará dos proyectos sociales con un claro enfoque asistencial y preventivo, que recibirán una dotación de 60.000 euros cada uno, repartida en dos años. En diciembre se conocerán quienes son las entidades seleccionadas.

Así mismo, Cinfa ha creado la web cuidados.cinfa.com, donde pueden encontrarse materiales y recursos dirigidos a quienes cuidan de otras personas mayores en el entorno doméstico.

Una radiografía de los cuidados en España

El movimiento Cinfa por los cuidados cuenta también con un Observatorio que nace con la vocación de analizar y dar visibilidad a la situación de las personas cuidadoras no profesionales en España.

Desde esta plataforma de investigación, Cinfa realizará una radiografía de los cuidados en España y su impacto en las familias: qué implica cuidar, tanto de personas dependientes como no dependientes; cómo se vive esta labor y qué impacto tiene en su día a día. En una primera fase, abordará el cuidado de las personas mayores por parte de sus familiares, y, de forma gradual, profundizará en otros ámbitos del cuidado, como los cuidados cruzados (por parte de las parejas) o el de madres y padres que cuidan de hijos o hijas con enfermedad o discapacidad.

Para Mari Carmen Ramírez, que vive en Córdoba y es la cuidadora principal de su tía Carmen, diagnosticada de alzhéimer hace ocho años, este tipo de proyectos son “muy necesarios en nuestra sociedad”. “Yo a Carmen la quiero mucho y nunca la voy a dejar sola, pero encontrar tiempo para una misma es muy complicado. Por eso, está bien que se promuevan iniciativas como esta, que pueden tener un impacto real en la vida de las personas que asumimos este rol”, afirma.

Alianzas con Cruz Roja y CEAFA

Cinfa, comprometida con los pacientes y sus cuidadores, impulsa desde hace años iniciativas como “La voz del paciente”, “La mirada del paciente” y “Ellas Cuentan”, además de colaborar con instituciones clave del cuidado en España.

Con Cruz Roja, desarrolla el proyecto “Atención a Personas Cuidadoras”, que ofrece formación y apoyo emocional a quienes cuidan de familiares mayores o dependientes. También colabora con CEAFA en proyectos centrados en mejorar la vida de personas con Alzheimer y sus cuidadores, abordando especialmente su salud emocional y riesgo de exclusión social.