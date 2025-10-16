¿Qué activa más el metabolismo, comer menos o el trabajo muscular?, según Martina Vázquez, nutricionista

Los músculos tienen mucha importancia y trabajarlos traerá muchos beneficios para nuestra salud. La mayoría de personas desconocen sus objetivos y no saben sacarles el máximo rendimiento. Este es un órgano endocrino y cada contracción muscular libera mioquinas que son unas sustancias que viajan por la sangre y "ordenan a las células gastar más energía, oxidando grasa, mejorando la respuesta de la insulina y bajando la inflamación", según explica la nutricionista Martina Vázquez.

Si las mitocondrias que son las encargadas de fabricar la energía de las células, están apagadas, el músculo no puede cumplir esta función endocrina. Es decir, esto se puede traducir como que tenemos toda la fábrica lista para trabajar, pero sin electricidad para arrancar. Así que antes de hacer entrenamientos intensos, necesitamos que funcionen a la perfección todas las mitocondrias.

Qué función tienen las mitocondrias dentro del cuerpo

Estos son orgánulos presentes en casi todas las células del cuerpo humano. Su función principal es la producción de energía. A través de un proceso llamado respiración celular, transforman los nutrientes que obtenemos de los alimentos —como la glucosa y los ácidos grasos— en adenosín trifosfato (ATP), la molécula que almacena y transporta la energía necesaria para las funciones vitales.

El ATP generado en las mitocondrias se utiliza en una amplia variedad de procesos celulares, como la contracción muscular, la transmisión de impulsos nerviosos, la síntesis de proteínas y la reparación de tejidos. Sin este suministro constante de energía, las células no podrían mantener su actividad ni sobrevivir.

Además de producir energía, las mitocondrias cumplen otras funciones importantes: regulan la muerte celular programada (apoptosis), participan en el metabolismo del calcio, y contribuyen al control del estrés oxidativo, protegiendo a la célula de los radicales libres.

