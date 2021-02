Es un trapo, no una mascarilla

La polémica con las mascarillas parece no tener fin. No son necesarias, luego de uso recomendado, más tarde obligatorias..., después los tipos de mascarillas más eficientes entre las higiénicas, quirúrgica o las famosas FFP2. Para niños, para adultos, con filtros, las artesanales que no sirven o las reutilizables.

Pues ahora, el Ministerio de Consumo endurecerá los requisitos en la venta de mascarillas higiénicas en una nueva orden, por la que solo podrán ser comercializadas como tales las testadas por laboratorios acreditados, y las que no lo sean e incumplan la normativa pueden enfrentarse a la sanción del cierre durante cinco años.

La nueva orden se espera para el jueves, aunque se establece un periodo transitorio para adecuar el etiquetado y la acreditación de los laboratorios, y que fija un nuevo modelo combinado de materiales que permite la lectura labial y garantiza "la protección real" frente a la Covid-19. Y, aunque la orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, las mascarilla que estén ya en el mercado tendrán un plazo de 30 días para adecuarse a la normativa, aunque después ya no podrán ser comercializadas con la denominación de mascarillas higiénicas.Esta nueva orden viene a ampliar las exigencias y garantizar la seguridad de las personas consumidoras sin síntomas de coronavirus y que no están en contacto con personas enfermas.

Las novedades

Se contemplan más obligaciones de etiquetado y comercialización que ya se incluían en la anterior normativa, por ejemplo, en relación con la información sobre la composición de este tipo de producto, el periodo de uso recomendado o el número de veces que puede ser lavado.

En ningún caso , según el Ministerio de Consumo, los datos del etiquetado podrán incluir referencias a otros productos que puedan dar lugar a engaño sobre la verdadera naturaleza del producto (por ejemplo, que nos encontramos ante un Equipo de Protección Especial).

Mascarillas para discapacitados

La norma también recoge que, en el caso de que las mascarillas estén destinadas a personas con discapacidad, deberán contar con elementos ajustables con velcros a la cabeza para evitar rozaduras detrás de las orejas, con adaptadores (salvaorejas) o con cualquier otro elemento que facilite la autonomía de las personas con dificultades psicomotrices.Mientras que las mascarillas para los niños, deberán incluir referencias a la edad aproximada de uso en función de los datos antropométricos de la población española y la indicación: "Advertencia: Utilizar bajo la supervisión de un adulto".