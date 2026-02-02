Los problemas de suministro de medicamentos caen en España

Los problemas de suministro de medicamentos en España continúan descendiendo y muestran una evolución favorable tanto en número como en gravedad. Así lo constata el Informe sobre problemas de suministro correspondiente al segundo semestre de 2025, presentado esta semana por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que confirma una reducción sostenida de los episodios de desabastecimiento, especialmente de aquellos con mayor impacto clínico para los pacientes.

Según el documento, de las 32.829 presentaciones de medicamentos autorizadas en el mercado español, el 96,5% no registró problemas de suministro durante el periodo analizado. Solo el 3,5% (1.151 presentaciones) se vio afectado por alguna incidencia, una cifra que consolida una tendencia descendente del desabastecimiento: el número total de problemas ha caído un 8,8% respecto a 2024 y un 20,4% en comparación con 2023.

Más allá del volumen, el informe subraya el descenso de los casos más críticos. Los problemas de suministro de mayor impacto asistencial, es decir, aquellos en los que no existen alternativas terapéuticas adecuadas, afectaron a 79 presentaciones, lo que representa apenas el 0,24% del total de medicamentos autorizados. Este tipo de incidencias se ha reducido un 17% frente a 2024 y un 43% respecto a 2023, un dato que la AEMPS considera especialmente relevante desde el punto de vista de la seguridad del paciente.

También mejora la duración de los desabastecimientos. Los problemas que se prolongan más de tres meses, los más difíciles de gestionar para el sistema sanitario, han experimentado un descenso del 59,4% interanual y del 73,8% respecto a 2023, lo que apunta a una mayor capacidad de anticipación y respuesta.

En cuanto a las causas del desabastecimiento, el informe identifica un patrón estable. Los problemas de capacidad productiva explican el 29% de los casos, seguidos del aumento de la demanda (20,6%) y de incidencias de fabricación no relacionadas con defectos de calidad (17,8%). La mayoría de los problemas afectan a medicamentos con receta, y dentro de ellos destacan los medicamentos de uso hospitalario, por su mayor complejidad y criticidad clínica.

Por áreas terapéuticas, los desabastecimientos de mayor impacto clínico se concentran de nuevo en neurología, cardiología y oncología, ámbitos en los que la falta de determinados fármacos puede tener consecuencias especialmente graves para los pacientes.