Las unidades especializadas logran mejorar el abordaje de la epilepsia

Hoy lunes se celebra el Día Internacional de la Epilepsia. Fue conocida como la enfermedad sagrada o la enfermedad de los mil nombres, marcada como un estigma milenario, asociado en la antigüedad a lo divino o a la posesión demoniaca, como recordaba en su libro Epilepsia, verdades y mitos, el doctor Pablo Quiroga-Subirana, neurólogo en el Hospital Universitario Torrecárdenas, en Almería. Epidemiológicamente, según los datos del estudio más amplio realizado en 2015 en España, Epiberia, podría haber una incidencia de unos 14 casos por cada 1.000 habitantes, dando una estimación superior a las cifras que hasta antes de esa fecha se manejaban. En Andalucía podrían alcanzar las 112.000 personas.

La tendencia en los últimos años invita a considerar que la epilepsia no es una enfermedad en sí, “si no una manifestación de muchas enfermedades, lo que supone una importante heterogeneidad en cuanto a la evolución o las características clínicas de la epilepsia”, explica el doctor Pedro Serrano, jefe de Servicio de Neurología del Hospital Regional Universitario de Málaga y vicedirector científico del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Así, es habitual que los neurólogos afronten casos más benignos y relativamente fáciles de controlar y otros que ofrecerán más dificultades en su abordaje. Este experto hace hincapié en que históricamente el abordaje farmacológico se basaba en tratamientos que disminuían la incidencia de las crisis, pero no solucionaban el problema fundamental de la epilepsia. “Ahora se abre una puerta en la medicina personalizada o de precisión con la llegada de terapias que actúan sobre los mecanismos básicos de la enfermedad y se adaptan mejor a las características de cada paciente. Asimismo, la cirugía de la epilepsia también ha sufrido un importante avance. Antes era un recurso limitado a los pacientes que no se beneficiaban de las opciones terapéuticas existentes, pero actualmente se han desarrollado centros específicos que favorecen un abordaje multidisciplinar”, explica Serrano.

En este sentido, algunos centros han ido desarrollando unidades especializadas, pero su alcance aun es limitado. Andalucía cuenta con un CSUR, un centro de referencia para el Sistema Nacional de Salud, situado en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. El experto aboga por el desarrollo de Unidades especializadas en Epilepsia que cuenten con monitorización prolongada Video-EEG. Esta tecnología permite un registro simultáneo de la clínica del paciente (vídeo) y la actividad electroencefalográfica (EEG) de forma prolongada generalmente durante varios días. Para el doctor Serrano, lo ideal sería contar con un sistema de este tipo por provincia. “Desde las sociedades científicas las recomendaciones apuntan a una unidad de este tipo por provincia, algo que actualmente no se cumple. En Andalucía están en el Virgen de las Nieves de Granada, en el Hospital Regional de Málaga y otro más incipiente en el Virgen del Rocío de Sevilla”, señala.

Aproximadamente un tercio de los pacientes son refractarios, por lo que el número de personas afectadas que podrían beneficiarse de estas unidades especializadas es bastante alto. Pueden propiciar, además de la tecnología de monitorización citada, la resonancia magnética de alto campo, pruebas de medicina nuclear, el apoyo de neuropsicología y otras especialidades médicas involucradas en la atención a la epilepsia.