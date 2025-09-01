Andalucía, una de las regiones con mayor estrés laboral: "Las mujeres declaran niveles más altos"

Los problemas de estrés se multiplican cada día y no tienen edad, ya que pueden afectar tanto a niños como adultos. La vuelta al trabajo o al colegio es una de las causas por la que se puede implementar, generando un malestar emocional. Desde una de las empresas especializadas en este contexto, Randstad, ha elaborado una encuesta con más de 4.300 personas en edad de trabajar que resumen el bienestar emocional y los resultados en Andalucía muestran que es una de las Comunidades Autónomas con mayor incidencia de estrés laboral.

De hecho, si no lo están en este momento, también han confirmado que en algún momento si han sentido esa sensación. Pero el alcance del estrés laboral en Andalucía va mucho más allá de los casos más graves. El 24% de los trabajadores andaluces lo sufre de forma frecuente, mientras que el 39% de forma periódica y el 27,3% rara vez. En contraste, solo un 7,8% asegura no haber sentido nunca estrés relacionado con su empleo.

Los asturianos, gallegos y canarios lideran el ranking de estrés laboral en España

A nivel estatal, el 79% de los encuestados cree que la falta de desconexión laboral impacta de forma directa en su salud y bienestar. Además, revela que el estrés relacionado con el trabajo es frecuente o constante para más de dos de cada diez participantes.

Según los resultados, a nivel nacional el 21,2% de los empleados en España afirma sentirse frecuentemente o siempre estresado por motivos profesionales. Sin embargo, este porcentaje varía de forma significativa según el territorio.

En lo más alto del ranking están Asturias (25,2%), Galicia (24,7%) y Canarias (24,3%), con uno de cada cuatro empleados bajo estrés frecuente. En el extremo opuesto destacan con los niveles más bajos Navarra (13%) y Baleares (11,1%), seguido de Castilla-La Mancha (17,2%) y Murcia (16,3%).

Las mujeres declaran niveles más altos y frecuentes de estrés que los hombres

El 63,6% del total de mujeres encuestadas asegura sentir estrés de forma frecuente o recurrente, frente al 48,9% de los hombres a nivel nacional. Además, un 19,8% de ellas afirma experimentarlo “frecuentemente”, una cifra notablemente superior al 13% de los varones. En el extremo opuesto, los hombres se muestran más propensos a declarar que no sienten nunca estrés (16,6 %) o que solo lo padecen rara vez (29,9 %).

Sanidad, el sector que sufre mayor agotamiento

En sanidad, uno de cada tres trabajadores (35,6%) asegura estar actualmente emocionalmente agotado, y un 43,3% lo ha estado en el pasado. En construcción, el 31,5% está actualmente agotado, el mismo porcentaje que ha vivido esa situación antes. En educación, el 29,8 % sufre burnout ahora, y un 35,1 % lo ha sufrido previamente. En el caso de los trabajadores del sector tecnológico, un 25,2 % está agotado emocionalmente hoy, y un 45% lo ha experimentado.

Por el contrario, los sectores con menor afectación emocional son la administración pública, donde un 41,3 % no ha sentido nunca agotamiento, y solo un 10,3% lo sufre en la actualidad; en el sector de cultura y arte un 38,7% asegura no sentirse nunca agotado mentalmente, y el sector de la energía y medioambiente, un 37,1%.