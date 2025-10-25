Si has probado la Ashwagandha y has tenido efectos negativos, estas son las mejores alternativas, según una médica experta en metabolismo

La Ashwagandha es un complemento que está adquiriendo mucha fama y, aunque cuenta con muchos beneficios, no todo el mundo es candidato a su toma y, hay individuos que la toma y puede experimentar efectos no deseados como pueden ser las pesadillas, insomnio, ansiedad, anhedonia o apatía emocional, alteraciones en el control de la tensión arterial y, personas que cuentan con problemas en el hígado o tiroídes, no es un acierto porque pueden empeorar el problema hepático o inducir una crisis tirotóxica.

Si se quieren aprovechar los beneficios de las Ashwagandha, pero con otros complementos, Isabel Viña, médica experta en metabolismo, hace una recomendación de los mejores, según las alteraciones que se quieran equilibrar.

Estos son los complementos alternativos si tomabas Ashwagandha para la ansiedad y el estrés

Ya que este complemento se utiliza para multitud de alteraciones, una de las más comunes es la ansiedad y el estrés. Estas son otras alternativas que son compatibles con personas que tienen alguna afección en el hígado o en el tiroides.

Rhodiola : actuando aumentando los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y las endorfinas. Sus beneficios se han asociado a la mejora de la resistencia física y mental, la concentración y el estado de ánimo.

: actuando aumentando los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y las endorfinas. Sus beneficios se han asociado a la mejora de la resistencia física y mental, la concentración y el estado de ánimo. Reishi : contribuye a promover la calma, mejorar la calidad del sueño y aliviar los síntomas físicos de la ansiedad como puede ser la tensión muscular. Ayuda a reducir la hormona que aumenta el estrés que es el cortisol.

: contribuye a promover la calma, mejorar la calidad del sueño y aliviar los síntomas físicos de la ansiedad como puede ser la tensión muscular. Ayuda a reducir la hormona que aumenta el estrés que es el cortisol. Shizandra: Mejora desde el estrés físico y mental hasta la función hepática y la concentración. Fortalece las defensas naturales del cuerpo y puede ser un aluvio para las personas que padecen menopausia.

Mejora desde el estrés físico y mental hasta la función hepática y la concentración. Fortalece las defensas naturales del cuerpo y puede ser un aluvio para las personas que padecen menopausia. Eleuterococo: se trata de una planta medicinal que ayuda a combatir la fatiga, reduce el estrés y fortalece el sistema inmunológico.

se trata de una planta medicinal que ayuda a combatir la fatiga, reduce el estrés y fortalece el sistema inmunológico. Teanina: promueve la relajación sin causar somnolencia, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Actúa, aumentando las onda cerebrales alfa que induce a un estado de calma y atención y puede ayudar a regular hormonas como el cortisol. Con respecto al sistema nervioso, puede mejorar la función cognitiva como la memoria y la concentración.

promueve la relajación sin causar somnolencia, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Actúa, aumentando las onda cerebrales alfa que induce a un estado de calma y atención y puede ayudar a regular hormonas como el cortisol. Con respecto al sistema nervioso, puede mejorar la función cognitiva como la memoria y la concentración. Magnesio: Es muy importante para la relajación muscular y la transmisión de impulsos nerviosos. Además, baja lo niveles de cortisol y da una respuesta de calma al cuerpo. Ayuda a liberar serotonina proporcionando bienestar y melatonina para que el descanso sea reparador.

Estos son los complementos alternativos a la Ashwagandha para el insomnio

Los problemas de sueño son muy frecuentes en la población. Muchas personas padecen insomnio y otros trastornos que les impiden dormir sin despertares nocturnas y sin usar sumplementación. Estos son complementos que pueden tomar aquellas personas que no han tenido efectos positivos con la Aswagandha.

Glicina: reduce la temperatura corporal y, por lo tanto, favorece al sueño. Además, el descanso es más profundo, mejorando la calidad y reduciendo la fatiga diurna. Además, es un aminoácido presente en alimentos como el marisco y la carne.

reduce la temperatura corporal y, por lo tanto, favorece al sueño. Además, el descanso es más profundo, mejorando la calidad y reduciendo la fatiga diurna. Además, es un aminoácido presente en alimentos como el marisco y la carne. Melissa: tiene efectos sedantes y relajantes. Además, mejora la calidad del sueño, facilitando la conciliación, y reduciendo la ansiedad que produce el mal sueño. Se producen menos despertares nocturnos, proporcionando un aumento de energía durante el día. En la salud digestiva, también puede tener efecto positivos.

tiene efectos sedantes y relajantes. Además, mejora la calidad del sueño, facilitando la conciliación, y reduciendo la ansiedad que produce el mal sueño. Se producen menos despertares nocturnos, proporcionando un aumento de energía durante el día. En la salud digestiva, también puede tener efecto positivos. Extracto de azafrán: regula el ciclo circadiano con los compuesto bioactivos como la crocina y el safranal. Además, produce mejoras en el estado de ánimo y reduce la ansiedad, sobre todo, gracias a la producción de neurotransmisores como la serotonina.

regula el ciclo circadiano con los compuesto bioactivos como la crocina y el safranal. Además, produce mejoras en el estado de ánimo y reduce la ansiedad, sobre todo, gracias a la producción de neurotransmisores como la serotonina. Valeriana: uno de los compuestos más conocidos. Ayuda a conciliar el sueño y mejora la calidad. Además, promueve la relajación y reduce tanto el estrés como la ansiedad. Aumenta los niveles de GABA en el cerebro, una sustancia química que tiene un efecto tranquilizador en el sistema nervioso.

Referencias bibliográficas:

Vídeo de Isabel Viña en el que ofrece alternativas a la Ashwagandha tanto para el estrés como para la ansiedad: https://www.tiktok.com/@isabelvinabas/video/7559351658090663190