Beneficios y desventajas de las semillas de chía: "Se hinchan hasta 10 veces más en el intestino"

Las semillas de chía han ganado mucha importancia en la dieta porque aporta muchos beneficios en el ámbito de la nutrición y la salud. Son consideradas como un superalimento y tienen un origen precolombino y las consumían principalmente las civilizaciones aztecas y mayas. Siempre han resaltado su capacidad para aportar energía y nutrientes esenciales. Actualmente, muchas personas las consumen y estas cuentan con fibra, proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Igualmente, presente muchos inconvenientes como analiza esta doctora en sus redes sociales. "Puede hincharnos la barriga, sobre todo, si no se hidrata correctamente".

Ventajas de las semillas de chía

Antes de consumir las semillas de chía, es bueno saber los beneficios que aporta a nuestra salud. Por ejemplo, aporta muchos nutrientes esenciales. Con solo 30 gramos, más o menos dos cucharadas, aportan fibra favorable para la buena digestión, favoreciendo en tránsito intestinal y la sensación de saciedad, proteínas vegetales, ácidos grasos omega-3 (ALA) y minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio y el manganeso. Para dietas vegetarianas y veganas es una buena opción. Además, para las personas estreñidas, ayuda a ir al baño con más facilidad.

Para la salud cardiovascular también aporta muchos beneficios porque reduce la inflamación, disminuye el colesterol y los triglicéridos y favorece la salud del corazón y las arterias. No sustituye al pescado azul, pero es un buen acompañante. Se convierte en un gran alimento para las personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 porque evita los picos de glucosa en sangre. Con los años y el sedentarismo, los huesos se debilitan. Así que con este alimento se fortalecerán mucho más, debido a la presencia de calcio. Contiene más que la leche, pero su biodisponibilidad es menor. Igualmente, es un complemento perfecto para prevenir la osteoporosis, aunque siempre se tiene que hacer ejercicio.

Desventajas de las semillas de chía

Como todos los alimentos consumidos en exceso, también puede ser perjudicial para la salud. Por ejemplo, al entrar en contacto con el agua, aumenta hasta 10 veces su tamaño y puede hincharse cuando llegue al intestino. Se debe hidratar muy bien para que no cause dificultad al tragar. Las personas mayores y los niños son los que tienen que tener más cuidado. Para las personas que tienen problemas en el intestino, el alto contenido en fibra puede generar molestias digestivas que se traducen en gases, hinchazón abdominal y diarrea. Por ello, es importante empezar por la ingesta de cantidades pequeñas y aumentarla progresivamente si funciona y la salud mejora. Eso sí, siempre debe acompañarse de mucha ingesta de agua.

Debido a su efecto anticoagulante por su alto contenido en omega-3, puede producir efectos adversos si se toman medicamentos anticoagulantes como la aspirina, aumentando el riesgo de sangrado. También, puede influir en el control de la glucosa en personas diabéticas que ya toman fármacos para disminuirla. Las calorías también preocupan porque dos cucharadas pueden tener hasta 140 calorías, por las grasas que contienen. Si se consumen en exceso, puede dificultar la pérdida de peso.

Recomendaciones de consumo

La cantidad diaria recomendada suele situarse entre 15 y 30 gramos (1 a 2 cucharadas).

(1 a 2 cucharadas). Es aconsejable mezclarlas en agua, leche o algún líquido durante al menos 15-30 minutos antes de consumirlas , para facilitar la digestión y evitar riesgos.

, para facilitar la digestión y evitar riesgos. Se deben combinar con una dieta equilibrada, sin pensar que por sí solas representan una solución mágica para bajar de peso o mejorar la salud.

En caso de tomar anticoagulantes, tener problemas digestivos o alguna condición médica, es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de incorporarlas de manera habitual.

