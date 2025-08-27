Biohacking: qué es y para qué sirve esta tendencia mundial

El concepto del biohacking ha ganado mucha importancia en los últimos años en todo el mundo, pero la mayoría de personas no saben lo que es ni para qué sirve. Se trata de realizar cambios en el estilo de vida para mejorar el rendimiento físico, mental y la salud, en general, aunque realmente no se sabe si se tiene tantos beneficios como se espera. Además, sus prácticas se remontan a la antigüedad y tanto los griegos como los chinos lo incorporaban a su rutina diaria. Ahora es el mejor momento para conocer las ventajas y los riesgos y cómo se puede llevar a cabo.

Sin duda, consiste en la modificación del sistema biológico del cuerpo humano y sacarle el máximo rendimiento posible. Existen varios niveles dentro de la práctica. Por ejemplo, el nutricional o lifestyle que se centra en una mejor calidad del sueño, de la alimentación, el ejercicio y la suplementación. Son cambios sencillos que se pueden aplicar fácilmente y mejoran la concentración, el bienestar y la energía y un buen ejemplo es la meditación o el ayuno intermitente. También, el tecnológico que consiste en incorporar productos como relojes inteligentes, anillos de sueño o aplicaciones para llevar un control de los hábitos que hagan más fácil conseguir las metas. Y, por último, el molecular o genético que es el más avanzado y controvertido, ya que incluye manipulación genética.

Orígenes del biohacking

Este estilo de vida se ha popularizado hace apenas unos años, pero realmente cuenta con muchos siglos de antigüedad. Un concepto que tiene como función principal la mejora del cuerpo y la mente con prácticas que parecen saludables. En Grecia clásica, la dieta y el ejercicio tenían mucha importancia. Las hierbas y las técnicas de respiración equilibran la energía y son propias de la medicina de China y en el siglo pasado, con la llegada de la biotecnología se hacen las primeras modificaciones biológicas en humanos que alteraban la genética.

Cómo practicar el biohacking

En primer lugar, una de las más comunes es el ayuno intermitente que también ha ganado mucha importancia en los últimos años. Este consiste en alternar periodos de alimentación con otros de ayuno. El principal objetivo es la pérdida de grasa, la mejora de la sensibilidad a la insulina y la estimulación de la autofagia que es el proceso de limpieza celular. La suplementación incluyendo vitaminas, minerales, creatina, cafeína y adaptógenos como la ashwagandha. Otra de las técnicas es la optimización del sueño utilizando desde rutinas hasta objetos tecnológicos que lo faciliten. Además, se debe llevar a cabo una exposición controlada del frío y el calor que favorecerán la circulación, reducirá la inflamación y mejorará el estrés.

Beneficios del biohacking

Los beneficios del biohacking son visibles, aunque si se hace una práctica excesiva se pueden ocasionar riesgos y problemas de salud. Entre las principales ventajas se encuentran la mejora en la concentración, la memoria y la creatividad, un incremento de la fuerza, la resistencia y la recuperación muscular, una regulación de la glucosa, ayudando a prevenir la diabetes tipo 2 y la obesidad, reduce el estrés y la ansiedad a través de la meditación y la mejora del sueño y gracias a la autofagia previene el envejecimiento. Sin embargo, también el exceso de suplementos no es beneficioso y puede dañar el hígado, los riñones o el sistema nervioso, las alteraciones genéticas pueden producir efectos a largo plazo y la presión por conseguir los objetivos puede acarrear ansiedad y frustración.