Al igual que la piel, el cabello también envejece: "El pelo se vuelve más fino, seco y frágil"

Una de nuestras mayores preocupaciones es tener un cabello bonito, pero también cuidado. Al igual que la piel y todo nuestro organismo, el pelo también envejece. Puede que no nos demos cuenta, pero es una realidad que lejos de abolilar, si que podemos ralentizarla con una buena rutina. De hecho, Helena Rodero, farmacéutica y experta capilar da las claves para ello.

Qué explicación científica tiene el envejecimiento del cabello

Seguro que la mayoría de personas durante la adolescencia ha notado que su pelo era más graso, brillante y con volumen. Sin embargo, a la vez que vamos creciendo y por muchos productos que se utilicen para la hidratación, parece que la melena va perdiendo vida. Lejos de parecer real y un cambio biológico, pensamos que se trata de una época marcada por algún acontecimiento.

Esto se debe a que el equilibrio cambia. “Al igual que la piel, el cabello pasa por un proceso natural en el que el ciclo de crecimiento se ralentiza. Los folículos pilosos se vuelven menos activos, la producción de sebo y queratina disminuye y, en consecuencia, el cabello se vuelve más fino, seco y frágil”, explica.

No se trata de que el numero de pelos en el cuero cabelludo cambie considerablemente, pero si su calidad. El diámetro se reduce, la fibra capilar pierde densidad y la cutícula —esa capa externa que protege el pelo— se debilita. “Después de los 70 años, la resistencia del cabello disminuye un 18% y su porosidad aumenta un 50%. Esto refleja una pérdida clara de la función barrera de la cutícula”, detalla la experta.

El resultado es un cabello con menos cuerpo, más apagado y más propenso a la sequedad. Además, las glándulas sebáceas producen menos grasa natural, por lo que el cuero cabelludo tiende a deshidratarse. Eso sí, cada persona envejece de forma distinta. “Quien ha tenido el cabello graso toda la vida puede notar que con los años lo tiene menos graso, pero no necesariamente tan seco como alguien con una base capilar normal o seca”, aclara Rodero.

Factores que aceleran el envejecimiento del cabello

Al igual que pasa con nuestro organismo y los alimentos que tomamos, que todos no nos sientan bien, en el cabello pasa lo mismo. incluso, a tu amiga puede que le vaya genial, pero no sea tu producto. Además, algunos usos si que pueden ser perjudicial si se abusa, llegando a acelerar el envejecimiento del pelo.

Uno de los ejemplos es el uso de los productos químicos. “Cuanto más teñimos y decoloramos, más dañamos la fibra capilar. A eso se suman las herramientas térmicas, como planchas o secadores a altas temperaturas, que debilitan la estructura del cabello con el tiempo”, añade. Pero no solo el calor y las mechas están en el punto de mira, la contaminación y el tabaco también afectan. Ambos liberan radicales libres que oxidan la fibra capilar y alteran el equilibrio del cuero cabelludo.

¿Podemos frenar el envejecimiento capilar?

Aunque no existen productos capilares que puedan frenar el envejecimiento de la melena, es cierto que “para mantener el cabello sano, hay que tratar la piel y cuidar la alimentación. Una dieta equilibrada es clave para garantizar la salud del cuerpo y del cabello”, recomienda. Por ello, es importante la presencia de estos nutrientes como las vitaminas del grupo B, el zinc, el cobre y los ácidos grasos. Todos ellos se pueden encontrar en alimentos como la yema del huevo, la leche, la quinoa, los cereales integrales, las judias verdes y el aguacate.

Por qué se debe lavar el pelo dos veces

Además, es esencial el doble lavado, no solo para ralentizar el envejecimiento capilar. “El primer champú elimina la contaminación y los residuos de peinado, mientras que el segundo limpia el cuero cabelludo en profundidad, retirando el exceso de sebo”, añade. Si notas pérdida de densidad, busca fórmulas densificadoras o voluminizadoras, que envuelvan la fibra con activos nutritivos, estimulen la microcirculación y devuelvan la sensación de masa capilar.